Разрушен главных миф о смарт-часах и фитнес-браслетах. И как теперь ими пользоваться?
Денис Марков —
Исследователи Stronger by Science сравнили точность замера сердцебиения у умных часов с профессиональными нагрудными пульсометрами, созданными для спортсменов. Об этом сообщает GSMArena.
Они взяли носимые девайсы Apple Watch Series 6, Polar Vantage V и Fitbit Sense. Из нагрудных пульсометров в исследовании приняли участие Polar H10 и MetaMax 3B.
Устройства замеряли показатели физической активности у 30 мужчин и женщин, занимавшихся различными видами нагрузки, включая силовые тренировки, езду на велосипеде, бег, ходьбу и т.д.
По завершению эксперимента исследователи собрали полученные данные с каждого устройства в таблицу и сравнили их. Как оказалось, все носимые устройства довольно плохо отслеживали калории почти во всех видах деятельности.
Причем, нее только во время физической нагрузки, но также и при сидении или во время ходьбы погрешность была слишком высокой, что сделало носимые девайсы фактически бесполезными для подсчета калорий.
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Рекомендации
Комментарии
Вот потому я и взял добротные надёжные Casio ⏰
Вчера в 21:56
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как в анекдоте:
- Доктор, сосед говорит что может 15 раз за ночь!
- Ну и ты скажи!
У Эпл задача продать. Они до сих пор говорят что иОС самая продвинутая мобильная ОС в мире! …в которой приложения работают в песочнице))) Так что говорить они могут что угодно, в конечном итоге пользователя не проведешь.
- Доктор, сосед говорит что может 15 раз за ночь!
- Ну и ты скажи!
У Эпл задача продать. Они до сих пор говорят что иОС самая продвинутая мобильная ОС в мире! …в которой приложения работают в песочнице))) Так что говорить они могут что угодно, в конечном итоге пользователя не проведешь.
16 мая 2022 в 00:25
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Galaxy Watch4. местами даже лучше чем Apple Watch. например, есть замер процента жира в организме. с погрешностью, но приблизительные цифры можно получить
15 мая 2022 в 19:53
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Забыл написать, что только не GW4))
У неё какой-то там Ксяоми, а GW4 работают хорошо только с Самсунгом (вчера вычитал во многих обзорах людей).
У неё какой-то там Ксяоми, а GW4 работают хорошо только с Самсунгом (вчера вычитал во многих обзорах людей).
15 мая 2022 в 19:56
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мне нравятся Huawei Watch Fit, но по функциональности они и близко не стоят с AW
15 мая 2022 в 19:58
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–472
Это недорогая модель, по сути ближе к браслету. И небольшие фризы в интерфейсе. У Хуавей есть много подороже хороших часов с функционалом на порядок выше aw.
15 мая 2022 в 20:30
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+1
Huawei watch gt 3Это ссылка почитайте, сам хочу такие взятьhttps://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1037259&st=3220
Вчера в 15:45
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Спасибо, посмотрю обзор.
Вчера в 17:19
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Процент жира в организме девушки можно оценить глазами, раздев её)))
15 мая 2022 в 20:16
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👏👏👏
Даже лайк не пожалею 😁😁😁
Даже лайк не пожалею 😁😁😁
Вчера в 21:55
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+4295
Неужели кто-то думал, что смарт-часы или фитнес браслет заменит поход к доктору или даст на 100% точные сведения? Тонометр, глюкометр и другие узкоспециализированные и высокоточные штуки заменить они не в силах, но общее преставление нормальные смарт-часы вполне могут дать. Впервую очередь это просто удобный девайс и аксессуар, а во вторую уже приблуда для тренировок и всяких подобных вещей
15 мая 2022 в 20:09
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Конечно думали. На то и существует реклама! Вон эпл встроили «синематик мод» в айфон и все с легкой подачи Джей Джей Абрамса и прочих именитых режиссеров все киношники вдруг обзавестись айфонами)) Так что народ убедить не так сложно, только долго все не может продлиться… и вскоре выясняется что это игрушка на пару месяцев.
16 мая 2022 в 00:31
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+15
+8
+1
Прямо открыли Америку. Все эти носимые устройства не медицинские устройства,каждый человек должен это понимать.Но как мотиваторы к занятию спортом, они свою функцию выполняют,во всяком случае для меня.
Вчера в 16:21
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