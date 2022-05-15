Умные часы Фитнес-браслеты

Разрушен главных миф о смарт-часах и фитнес-браслетах. И как теперь ими пользоваться?

Денис
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Исследователи Stronger by Science сравнили точность замера сердцебиения у умных часов с профессиональными нагрудными пульсометрами, созданными для спортсменов. Об этом сообщает GSMArena. 

Они взяли носимые девайсы Apple Watch Series 6, Polar Vantage V и Fitbit Sense. Из нагрудных пульсометров в исследовании приняли участие Polar H10 и MetaMax 3B. 

Устройства замеряли показатели физической активности у 30 мужчин и женщин, занимавшихся различными видами нагрузки, включая силовые тренировки, езду на велосипеде, бег, ходьбу и т.д. 

По завершению эксперимента исследователи собрали полученные данные с каждого устройства в таблицу и сравнили их. Как оказалось, все носимые устройства довольно плохо отслеживали калории почти во всех видах деятельности. 

Причем, нее только во время физической нагрузки, но также и при сидении или во время ходьбы погрешность была слишком высокой, что сделало носимые девайсы фактически бесполезными для подсчета калорий. 
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Источник:
GSMArena
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Комментарии

SithV
+1533
SithV
все и так понимаю что смарт часы и эпл воч в частности просто дорогая игрушка.. и покупают не для спорта, а для развлечения))
15 мая 2022 в 19:46
#
Alll
+3609
Alll SithV
Меня хватило на месяц поиграться этой игрушкой. Успел успешно пихнуть свои ЭВ на авито.
15 мая 2022 в 23:00
#
S.T.A.L.K.E.R.
+312
S.T.A.L.K.E.R. Alll
Вот потому я и взял добротные надёжные Casio ⏰
Вчера в 21:56
#
s_medik
+2788
s_medik SithV
Apple как раз наоборот позиционирует их как часы для любого вида спорта — от бега, плавания, велосипеда и силовых тренировок до пилатеса, йоги и кёрлинга.
15 мая 2022 в 23:50
#
SithV
+1533
SithV s_medik
как в анекдоте:
- Доктор, сосед говорит что может 15 раз за ночь!
- Ну и ты скажи!

У Эпл задача продать. Они до сих пор говорят что иОС самая продвинутая мобильная ОС в мире! …в которой приложения работают в песочнице))) Так что говорить они могут что угодно, в конечном итоге пользователя не проведешь.
16 мая 2022 в 00:25
#
Mers
+3929
Mers
Парни, подскажите на счёт смарт часов для андроида. Какие есть часы, чтобы были по функционалу ка AW (просмотри фото, звонки, смс, водонепроницаемость), но были круглыми? Есть какие-нибудь варианты? (для девушки)
15 мая 2022 в 19:50
#
Денис Марков
+90
Денис Марков Mers
Galaxy Watch4. местами даже лучше чем Apple Watch. например, есть замер процента жира в организме. с погрешностью, но приблизительные цифры можно получить
15 мая 2022 в 19:53
#
Mers
+3929
Mers Денис Марков
Забыл написать, что только не GW4))
У неё какой-то там Ксяоми, а GW4 работают хорошо только с Самсунгом (вчера вычитал во многих обзорах людей).
15 мая 2022 в 19:56
#
Денис Марков
+90
Денис Марков Mers
мне нравятся Huawei Watch Fit, но по функциональности они и близко не стоят с AW
15 мая 2022 в 19:58
#
–472
n0mer Денис Марков
Это недорогая модель, по сути ближе к браслету. И небольшие фризы в интерфейсе. У Хуавей есть много подороже хороших часов с функционалом на порядок выше aw.
15 мая 2022 в 20:30
#
Mers
+3929
Mers Flexo Plus
Спасибо, посмотрю обзор.
Вчера в 17:19
#
Seagull
–878
Seagull Денис Марков
Процент жира в организме девушки можно оценить глазами, раздев её)))
15 мая 2022 в 20:16
#
S.T.A.L.K.E.R.
+312
S.T.A.L.K.E.R. Seagull
👏👏👏
Даже лайк не пожалею 😁😁😁
Вчера в 21:55
#
+4295
Carter_Mayers
Неужели кто-то думал, что смарт-часы или фитнес браслет заменит поход к доктору или даст на 100% точные сведения? Тонометр, глюкометр и другие узкоспециализированные и высокоточные штуки заменить они не в силах, но общее преставление нормальные смарт-часы вполне могут дать. Впервую очередь это просто удобный девайс и аксессуар, а во вторую уже приблуда для тренировок и всяких подобных вещей
15 мая 2022 в 20:09
#
SithV
+1533
SithV Carter_Mayers
Конечно думали. На то и существует реклама! Вон эпл встроили «синематик мод» в айфон и все с легкой подачи Джей Джей Абрамса и прочих именитых режиссеров все киношники вдруг обзавестись айфонами)) Так что народ убедить не так сложно, только долго все не может продлиться… и вскоре выясняется что это игрушка на пару месяцев.
16 мая 2022 в 00:31
#
+15
g0nimy
У меня друг фанатеет от умных часов Гармин, там даже у некоторых моделей есть выносной датчик для сердца (крепится в районе сердца)
15 мая 2022 в 20:09
#
+8
kagavr
Причём тут пульсометры и калории. Нормально калории можно замерить только на тренажерах – велосипедах, во сколько там есть скорость который ты крутишь педали и нагрузка. Всё остальное – простая проксима ции возможности. ??? Кто в лес, кто по дрова.
15 мая 2022 в 23:41
#
Tigrolik
+498
Tigrolik kagavr
Ну вот и мне статья показалась бредовым бредом. Хоть я итак понимаю, что фитнес браслеты не блещут точностью.
16 мая 2022 в 06:05
#
+1
Алексей Ефимов
Прямо открыли Америку. Все эти носимые устройства не медицинские устройства,каждый человек должен это понимать.Но как мотиваторы к занятию спортом, они свою функцию выполняют,во всяком случае для меня.
Вчера в 16:21
#