Разве такое возможно? Вышли iQOO Neo10 и Neo10 Pro с флагманской начинкой по цене бюджетников







Компания Vivo официально представила линейку смартфонов iQOO Neo10, включающую две модели — Neo10 и Neo10 Pro. Оба девайса предлагают премиальные чипсеты и шикарные дисплеи по смешной цене. Компания Vivo официально представила линейку смартфонов iQOO Neo10, включающую две модели — Neo10 и Neo10 Pro. Оба девайса предлагают премиальные чипсеты и шикарные дисплеи по смешной цене. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Начнём с главного: базовый iQOO Neo10 оснащён чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а Neo10 Pro — MediaTek Dimensity 9400. Устройства одинаковы по размеру, объёму памяти и ёмкости батареи. Оба смартфона получили 6,78-дюймовые AMOLED-дисплеи LTPO с разрешением FHD+, частотой обновления до 144 Гц и пиковым уровнем яркости 4500 нит.Также в обеих моделях используется основной сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения. В модели Neo10 его дополняет сверхширокоугольная камера на 8 Мп, а в Neo10 Pro — сверхширик на 50 Мп. Разрешение селфи-камеры — 16 Мп.Питаются новинки от аккумулятора ёмкостью 6100 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки до 120 Вт. Беспроводная зарядка в них не предусмотрена. Работают девайсы под управлением OriginOS 5.0 на базе Android 15. Среди прочего — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC.Цены в Китае стартуют от $331 за базовый iQOO Neo10 и $440 за Neo10 Pro в конфигурации 12/256 ГБ. Мировой релиз, возможно, состоится в начале 2025 года.