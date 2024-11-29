Разве такое возможно? Вышли iQOO Neo10 и Neo10 Pro с флагманской начинкой по цене бюджетников

Компания Vivo официально представила линейку смартфонов iQOO Neo10, включающую две модели — Neo10 и Neo10 Pro. Оба девайса предлагают премиальные чипсеты и шикарные дисплеи по смешной цене.
Также в обеих моделях используется основной сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения. В модели Neo10 его дополняет сверхширокоугольная камера на 8 Мп, а в Neo10 Pro — сверхширик на 50 Мп. Разрешение селфи-камеры — 16 Мп.
Питаются новинки от аккумулятора ёмкостью 6100 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки до 120 Вт. Беспроводная зарядка в них не предусмотрена. Работают девайсы под управлением OriginOS 5.0 на базе Android 15. Среди прочего — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC.
Цены в Китае стартуют от $331 за базовый iQOO Neo10 и $440 за Neo10 Pro в конфигурации 12/256 ГБ. Мировой релиз, возможно, состоится в начале 2025 года.