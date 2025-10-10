Говоришь ему как надо, а он по твоим словам редактирует фото! Первый взгляд на realme 15 Pro





В Россию приехал смартфон realme 15 Pro. Мы уже готовим его обзор, а пока решили поделиться первыми впечатлениями. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Что по дизайну: консервативный силуэт с яркими элементами

Огромная батарея: 7 000 мАч

Вау-фишка: основная камера на 50 МП и новый режим редактирования фото с помощью голосовых команд

Яркий AMOLED-экран: 6500 нит

Производительность на уровне

Что в итоге

Первое, на что обратили внимание, — realme в своей новой номерной серии отказалась от экспериментов в экстерьере. Силуэт получил наиболее консервативные очертания и узнаваемый блок основной камеры.Спинка изготовлена из качественного пластика с рисунком «под мрамор». Материал задней поверхности визуально и тактильно старается быть стеклом, поэтому мне даже пришлось на всякий случай уточнять у бренда.Впрочем, не обошлось и без ярких элементов. Вокруг одного из объективов расположено кольцо подсветки Pulse Light. Оно активируется только, когда смартфон лежит экраном вниз и выступает в качестве индикатора оповещения о различных событиях.За автономную работу отвечает огромная батарея на 7 000 мАч. Она состоит из двух ячеек. Производитель заявляет до 3 дней без подзарядки в повседневных задачах. Это утверждение нам предстоит проверить. Поговорим подробнее об автономности уже в обзоре.Самое интересное, что очень большая батарея не «раздувает» габаритов корпуса. Смартфон не выглядит большим.Также заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Совместимый адаптер питания идет в комплекте со смартфоном.Основная камера представлена двумя датчиками по 50 МП. Мы уже отсняли тестовые фото и видео — в ближайшее время поделимся с вами в обзоре смартфона.К слову, разрешение фронтальной камеры также составляет 50 МП.Одна из самых интересных фишек realme 15 Pro — «Волшебный ИИ-редактор». Работает так: вы голосом надиктовываете изменения, а алгоритмы на базе искусственного интеллекта применяют их к фотографии. Получается процесс, который со стороны напоминает какое-то высокотехнологичное волшебство. Буквально можно сказать: «Сделай красиво» и он сделает.Если нет конкретных идей — не беда. Нажимаем кнопку с лампочкой — это функция «Вдохновение с ИИ». Алгоритмы распознают сцену в кадре и предложат улучшения.Для работы с фото, конечно же, нужен качественный экран и у realme 15 Pro есть такой. Смартфон оснащается AMOLED-дисплеем с диагональю 6,8 дюйма и частотой обновления 144 Гц.Заявлен показатель пиковой яркости в 6500 нит. Сделаю небольшой спойлер: с экраном приятно иметь дело при любом освещении.В качестве аппаратной платформы используется 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. В нашей тестовой конфигурации 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 гигов.Работает смартфон на Android 15 с оболочкой realme UI 6.0.В бенчмарке AnTuTu мы намерили 1 024 788 баллов. С производительностью у смартфона полный порядок: потянет все актуальные игры.В очередной раз получаем интересное развитие номерной серии realme. На первый взгляд здесь у нас баланс по спекам, паритет по всем модулям камеры, включая фронталку, отличный экран, огромная батарея и новый ИИ-редактор для фото.Какие есть нюансы и компромиссы? Оставим это для обзора.