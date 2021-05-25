Компания realme представила в конце марта новую линейку смартфонов — 8 и 8 Pro. Оба устройства из среднего ценового диапазона предлагают интересный дизайн и набор достойных характеристик. В этом обзоре мы познакомим вас с флагманской моделью realme 8 Pro, которая скоро будет официально представлена в России.





Технические характеристики

Дисплей: 6,4", Full HD+, Super AMOLED

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618

Камеры: 108 МП, f/1,88 + 8 МП, f/2,25, 119 градусов, сверхширокоугольная + 2 МП, f/2,4 макро + 2 МП, f/2,4 датчик глубины (основная); 16 МП, f/2,45 (фронтальная)

Память: 6/8 ОЗУ, 128 ПЗУ, слот под microSD (до 512 ГБ)

Аккумулятор: 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки (в комплекте на 65 Вт)

Габариты: 160,6×73,9×8,1 мм, 176 г

Дизайн и эргономика



Новинка поставляется в коробке фирменного желтого цвета. У realme 8 Pro по сравнению с устройствами некоторых производителей очень щедрая комплектация. Помимо смартфона в коробке вы найдете: прозрачный силиконовый чехол, кабель USB-C, адаптер SuperDART, инструмент для извлечения лотка SIM-карты и документацию. Также стоит отметить, что под желтой информационной пленкой с характеристиками устройства на экране наклеен прозрачный скрин-протетор. Кстати, визуально его довольно трудно заметить.











К нам на обзор попал realme 8 Pro в цвете «глубокой черный». Несмотря на консервативность, расцветка получилась очень интересная, поскольку добавлен градиент, позволяющий устройству переливаться на свету оттенками серого цвета.





Смартфон получился довольно легким и приятно лежит в руке. Благодаря этому, во время длительного использования в запястьях не возникает ощущения усталости.









На левой грани realme 8 Pro расположен лоток для SIM-карт, на правой — кнопка питания и качелька регулировки громкости. На верхнем торце только отверстие дополнительного микрофона, а на нижнем — 3,5 мм разъем для проводных наушников, порт USB-C, а также отверстия микрофона и динамика.





Дисплей

Смартфон оснащается 6,4-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением 2400 × 1080, плотностью пикселей 409 ppi, соотношением 20:9, частотой 60 Гц и дискретизацией 180 Гц. Дисплей получился очень приятным с насыщенной и сочной цветопередачей. Показатель пиковой яркости составляет 1000 нит, а это значит, что на ярком солнце проблем с четкостью картинки не возникнет.











Экран realme 8 Pro поддерживает функции Always-On и DC Dimming. Настройки позволяют регулировать температуру цвета. По пути «Настройки» > «Экран и яркость» > «Еще» имеется опция «Цветовой режим экрана». Там можно выбрать один из трех режимов отображения:

«Великолепно» — расширенная цветовая гамма для более яркого отображения цветов

«Яркие цвета» — режим P3, предназначенный для более насыщенной цветопередачи

«Нежность» — режим sRGB, который предназначен для упрощенное цветопередачи

Производительность







Напомним, realme 8 Pro работает под управлением 8-нм восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 720G. Это предфлагманский чип, который с легкостью справляется со всеми повседневными задачами и самыми популярными играми. Помимо этого, в смартфоне установлена быстрая оперативная память LPDDR4X и накопитель UFS 2.1 с возможностью расширения при помощи карточек microSD.





В бенчмарках Geekbench и AnTuTu смартфон набирает 1696 (572 Single-Core) и 347 961 балл соответственно. В тяжелых играх на максималках могут быть проблемы с FPS, но на средних настройках в большинстве проектах, в том числе Call of Duty Mobile и LoL: Wild Rift устройство демонстрирует вполне достойную производительность.









Из коробки realme 8 Pro работает на Android 11 с фирменной оболочкой realme UI 2.0. Сразу после активации устройство прилетело довольно крупное обновление весом около 3 ГБ. В целом операционка производит приятное впечатление своим внешним видом без излишеств. Что касается предустановленных программ, их не так много: стандартный набор сервисов Google, «Яндекс» (довольно полезное приложение со встроенным определителем номера), Facebook, видеоредактор Soloop, TikTok, WhatsApp и «Яндекс.Браузер». Весь перечисленный софт, за исключением гугловского, можно удалить обычным способом.





Камера







С точки зрения дизайна система из четырех объективов получилась очень интересной. Она выглядит стильно, но в то же время без излишеств. Под объективами расположена двойная светодиодная вспышка. В качестве основного объектива выступает датчик на 108 МП с размером сенсора 1/1.52", 0,7 μm и светосилой f/1,88. Следом за ним сверхширокоугольный объектив на 8 МП с диафрагмой f/2,25 и углом обзора 119 градусов. Остальные два сенсора: 2-мегапиксельный макрообъектив и датчик глубины на 2 МП. У них одинаковая светосила — f/2,4.