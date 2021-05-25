Компания realme представила в конце марта новую линейку смартфонов — 8 и 8 Pro. Оба устройства из среднего ценового диапазона предлагают интересный дизайн и набор достойных характеристик. В этом обзоре мы познакомим вас с флагманской моделью realme 8 Pro, которая скоро будет официально представлена в России.
Технические характеристики
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Дисплей: 6,4", Full HD+, Super AMOLED
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Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618
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Камеры: 108 МП, f/1,88 + 8 МП, f/2,25, 119 градусов, сверхширокоугольная + 2 МП, f/2,4 макро + 2 МП, f/2,4 датчик глубины (основная); 16 МП, f/2,45 (фронтальная)
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Память: 6/8 ОЗУ, 128 ПЗУ, слот под microSD (до 512 ГБ)
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Аккумулятор: 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки (в комплекте на 65 Вт)
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Габариты: 160,6×73,9×8,1 мм, 176 г
Дизайн и эргономика
Новинка поставляется в коробке фирменного желтого цвета. У realme 8 Pro по сравнению с устройствами некоторых производителей очень щедрая комплектация. Помимо смартфона в коробке вы найдете: прозрачный силиконовый чехол, кабель USB-C, адаптер SuperDART, инструмент для извлечения лотка SIM-карты и документацию. Также стоит отметить, что под желтой информационной пленкой с характеристиками устройства на экране наклеен прозрачный скрин-протетор. Кстати, визуально его довольно трудно заметить.
К нам на обзор попал realme 8 Pro в цвете «глубокой черный». Несмотря на консервативность, расцветка получилась очень интересная, поскольку добавлен градиент, позволяющий устройству переливаться на свету оттенками серого цвета.
Смартфон получился довольно легким и приятно лежит в руке. Благодаря этому, во время длительного использования в запястьях не возникает ощущения усталости.
На левой грани realme 8 Pro расположен лоток для SIM-карт, на правой — кнопка питания и качелька регулировки громкости. На верхнем торце только отверстие дополнительного микрофона, а на нижнем — 3,5 мм разъем для проводных наушников, порт USB-C, а также отверстия микрофона и динамика.
Дисплей
Смартфон оснащается 6,4-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением 2400 × 1080, плотностью пикселей 409 ppi, соотношением 20:9, частотой 60 Гц и дискретизацией 180 Гц. Дисплей получился очень приятным с насыщенной и сочной цветопередачей. Показатель пиковой яркости составляет 1000 нит, а это значит, что на ярком солнце проблем с четкостью картинки не возникнет.
Экран realme 8 Pro поддерживает функции Always-On и DC Dimming. Настройки позволяют регулировать температуру цвета. По пути «Настройки» > «Экран и яркость» > «Еще» имеется опция «Цветовой режим экрана». Там можно выбрать один из трех режимов отображения:
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«Великолепно» — расширенная цветовая гамма для более яркого отображения цветов
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«Яркие цвета» — режим P3, предназначенный для более насыщенной цветопередачи
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«Нежность» — режим sRGB, который предназначен для упрощенное цветопередачи
Производительность
Напомним, realme 8 Pro работает под управлением 8-нм восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 720G. Это предфлагманский чип, который с легкостью справляется со всеми повседневными задачами и самыми популярными играми. Помимо этого, в смартфоне установлена быстрая оперативная память LPDDR4X и накопитель UFS 2.1 с возможностью расширения при помощи карточек microSD.
В бенчмарках Geekbench и AnTuTu смартфон набирает 1696 (572 Single-Core) и 347 961 балл соответственно. В тяжелых играх на максималках могут быть проблемы с FPS, но на средних настройках в большинстве проектах, в том числе Call of Duty Mobile и LoL: Wild Rift устройство демонстрирует вполне достойную производительность.
Из коробки realme 8 Pro работает на Android 11 с фирменной оболочкой realme UI 2.0. Сразу после активации устройство прилетело довольно крупное обновление весом около 3 ГБ. В целом операционка производит приятное впечатление своим внешним видом без излишеств. Что касается предустановленных программ, их не так много: стандартный набор сервисов Google, «Яндекс» (довольно полезное приложение со встроенным определителем номера), Facebook, видеоредактор Soloop, TikTok, WhatsApp и «Яндекс.Браузер». Весь перечисленный софт, за исключением гугловского, можно удалить обычным способом.
Камера
С точки зрения дизайна система из четырех объективов получилась очень интересной. Она выглядит стильно, но в то же время без излишеств. Под объективами расположена двойная светодиодная вспышка. В качестве основного объектива выступает датчик на 108 МП с размером сенсора 1/1.52", 0,7 μm и светосилой f/1,88. Следом за ним сверхширокоугольный объектив на 8 МП с диафрагмой f/2,25 и углом обзора 119 градусов. Остальные два сенсора: 2-мегапиксельный макрообъектив и датчик глубины на 2 МП. У них одинаковая светосила — f/2,4.
Основная камера, скачать оригиналы можно здесь
Для съёмки в 108 МП необходимо в приложении камеры включить соответствующий режим. Снимки получаются с высокой детализацией, но весят довольно много, поэтому в большинстве случаев использовать стандартный режим 12 МП. При дневном освещении в ясную погоду фотографии получаются яркими, с хорошим балансом белого и точной цветопередачей. В большинстве случаев претензии к фотосъёмке отсутствуют. Это происходит также благодаря HDR и обработке с применением алгоритмов искусственного интеллекта, распознающими сцену.
Для съёмки в 108 МП необходимо в приложении камеры включить соответствующий режим. Снимки получаются с высокой детализацией, но весят довольно много, поэтому в большинстве случаев использовать стандартный режим 12 МП. При дневном освещении в ясную погоду фотографии получаются яркими, с хорошим балансом белого и точной цветопередачей. В большинстве случаев претензии к фотосъёмке отсутствуют. Это происходит также благодаря HDR и обработке с применением алгоритмов искусственного интеллекта, распознающими сцену.
По качеству в целом и цветопередаче сверхширокоугольный объектив соответствует основному датчику. Даже в пасмурную погоду уровень детализации сохраняется, но присутствует легкий эффект виньетирования по краям кадра. В большинстве случаев это придает снимку выразительности, делая его более объемным.
realme 8 Pro позволяет делать вполне достойные снимки в вечернее суток. Зачастую финальный кадр удивляет и его не стыдно показать в Instagram. Ночная съемка без откровений. Результат вполне ожидаем для устройства из mid-range сегмента. Тем не менее в сценах, где присутствуют источники света, можно добиться адекватного результата.
Пример видеосъёмки в 4K 30FPS
Пример видеосъёмки в FullHD 60 FPS
Что касается видеосъемки, смартфон умеет снимать в разрешении 4K с 30 FPS. В таком режиме отсутствует стабилизация. Если нужно снять ролик в движении с рук, то лучше переключится на Full HD со скоростью 60 кадров в секунду — в таком режиме кадр стабилизируется и финальное видео получается очень плавным.
Наличие макрообъектива открывает дополнительное пространство для творчества. Он позволяет снимать объекты с минимальным фокусным расстоянием 4 см. С помощью этого датчика можно сделать необычные кадры с растениями или поискать необычные детали в привычных вещах.
Также у камеры есть несколько интересных режимов:
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Астрономический — предназначен для съемок ночного неба со штатива
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Двухоконный — ведет одновременную съемку на фронтальную и основную камеру
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Замедленная
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Ускоренная — для таймлапсов
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Смешанный портрет — создает видеопортрет с эффектом двойной экспозиции
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Фильмы — профессиональная видеосъемка с ручными настройками параметров
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Эксперт — профессиональный режим для фотосъёмки с выбором параметров вручную
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Панорама
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Сканирование текста
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Ultra Macro — для съёмки на макрообъектив
Фронтальная камера с портретным режимом
Разрешение селфи-камеры составляет 16 МП с диафрагмой f/2,45. Фронталка делает снимки с хорошей цветопередачей и высокой детализацией в условиях с достаточным освещением. Максимальное разрешение видеосъемки на фронтальную камеру — 1080p.
Автономность
realme 8 Pro оснащается аккумулятором с ёмкостью 4500 мАч. Он поддерживает технологию быстрой зарядки SuperDart Charge. Забавный факт — смартфон ограничен максимальной мощностью в 50 Вт, а в комплекте адаптер на 65 Вт.
На зарядку от 0 до 100 процентов устройство необходимо около 40 минут. В среднем при обычном повседневном сценарии realme 8 Pro работает стандартные сутки.
Итог
realme 8 Pro — это логичное эволюционное развитие продуктовой линейки. В первую очередь это история про то, когда производитель улучшает хороший продукт, прокачивая его основные достоинства. В плане дизайна и эргономики смартфон получился очень интересным. Даже скромный черный цвет приятно бликует на солнечных лучах, поэтому прятать его чехол нет желания. Помимо этого, компания realme ответственно подошла к разработке модуля камеры, который получил минималистичную площадку без агрессивно выпирающих элементов.
За счет пластиковой задней крышки, которая великолепно имитирует стекло, смартфон получился очень легким, несмотря на диагональ 6,4 дюйма. Все перечисленные достоинства прилично укладываются в ценовой диапазон 25-26 тысяч рублей. Таким образом получается, что у нас в самом популярном сегменте mid-range устройств интересное пополнение. У нас в редакции сложился вывод, что realme 8 Pro в целом получился очень сбалансированным устройством за свою стоимость.
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