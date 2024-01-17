realme C53 получил новую конфигурацию с памятью 8+256 ГБ

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Компания realme объявляет о выходе новой версии смартфона C53 с объемом памяти 8 + 256 ГБ. К настоящему моменту в России продано свыше 6,3 млн смартфонов линейки, а во всем мире — более 100 млн. Благодаря новой версии «чемпионского» realme C53 с увеличенным объемом памяти realme сможет еще лучше удовлетворять потребности пользователей.Оригинальная модель realme C53 в конфигурации 6+128 ГБ поступила в продажу в России в августе. Смартфон привлек внимание аудитории за счет стильного дизайна и передовых характеристик: он первым в своем ценовом сегменте получил быструю зарядку 33 Вт, до 12 ГБ динамической оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной, большой дисплей с частотой обновления 90 Гц, AI камеру 50 с разрешением МП и динамическую мини-капсулу. Смартфон также отличается самым тонким корпусом в своем ценовом сегменте — всего 7,49 мм.Серия realme C пользуется огромной популярностью как на локальном, так и на глобальном рынках. Другие представленные в 2023 году модели серии — realme С55 и realme С51 — тоже заслужили звание чемпионов в своих сегментах, предложив пользователям новые возможности в области быстрой зарядки, качества съемки и производительности, и были встречены с большим интересом. По данным realme, к настоящему моменту в России продано свыше 6,3 млн смартфонов С-серии, а во всем мире — более 100 млн. Обновленная конфигурация realme C53 с памятью 8+256 ГБ позволит бренду достичь новых вершин и вывести пользовательский опыт на новый уровень, предоставляя неограниченные возможности для всех нужд.В ближайшее время компания готовит к выпуску новую серию смартфонов Note, которая отражает стремление realme предлагать совершенные продукты в сегменте начального уровня. По словам Ская Ли, «рождение серии Note — это не просто выпуск продукта или увеличение доли рынка; это наш ответ на вызовы и ожидания. Мы твердо верим, что значимость технологий заключается не только в инновациях, но и в их популяризации».realme С53 с памятью 8+256 ГБ можно приобрести в России в магазинах-партнерах по цене от 14 999 рублей.