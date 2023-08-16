realme C53 поступил в продажу в России

Сегодня, 16 августа, стартовали официальные продажи нового смартфона realme C53.Гаджет получил 6,74-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 450 нит. В каплевидном вырезе размещена селфи-камера на 8 Мп. Кроме того, в смартфоне реализована фирменная мини-капсула, которая отображает уведомления в верхней части экрана.На задней панели расположен блок с основной камерой на 50 Мп, датчиком глубины и светодиодной вспышкой. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания на боковой грани.За производительность отвечает чипсет Unisoc Tiger T612 с 6 ГБ оперативной памяти, которую можно расширить до 12 ГБ с помощью виртуальной памяти, а также накопитель ёмкостью 128 ГБ. Также в realme C53 предусмотрен слот для 2 SIM-карт и карты microSD.Среди прочих интересных особенностей новинки — динамик UltraBoom, NFC-модуль и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SUPERVOOC мощностью 33 Вт через порт USB Type-C.realme С53 уже можно приобрести в России по цене от 13 999 рублей в цветах Чемпионское золото или Глубокий черный. Первые покупатели, активировавшие смартфон до 10 сентября 2023 года, смогут получить дополнительный год гарантии.