realme добавили расширенную интеграцию Яндекс Алисы в линейку флагманов realme 16 Pro

Артем


Владельцы смартфонов realme 16 Pro+ и realme 16 Pro смогут выбрать Алису в качестве системного ассистента. 

В смартфоны realme 16 Pro+ и realme 16 Pro добавили окно выбора ассистентов — Google или Алиса. Так realme предлагает более гибкий подход: официальная поддержка Google сохраняется, а Алиса становится доступной для тех пользователей, которые хотят выбрать ее в качестве основного ассистента. Отмечается, что речь идет не о бесшовной одновременной работе двух ассистентов, а о расширенном пользовательском выборе внутри единой Android-экосистемы.

Флагманский realme 16 Pro+ станет единственной моделью серии с поддержкой полноценной голосовой активации Алисы, даже с заблокированного экрана. 

realme 16 Pro сможет позвать Алису на аппаратном уровне — удерживая кнопку питания. Такой подход обеспечивает быстрый доступ к ассистенту, сохраняя удобство использования без необходимости запускать приложение отдельно. 

Дополнительно функция вызова Алисы по кнопке уже доступна на смартфонах realme, работающих на Android 13 и выше: при первом нажатии кнопки вызова ассистента пользователю будет предложен выбор помощника по умолчанию, где можно активировать Алису.
