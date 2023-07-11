realme готовится к анонсу серии смартфонов 11 Pro в России. В их разработке участвовал экс-дизайнер GUCCI Маттео Менотто

Фархад
realme 11 Pro

Компания realmе объявила о скором запуске новой серии смартфонов 11 Pro в России. Их ключевая особенность — премиальный дизайн, разработанный realme Design Studio в сотрудничестве с бывшим дизайнером GUCCI, аксессуаров Chanel и Bulgari Маттео Менотто.

realme Design Studio совместно с Маттео Менотто создали проект, в котором переосмысляется городская культура: её прошлое и настоящее, историческое наследие и динамика современности. В основе дизайна — душа Милана; соединение эстетики элегантного прошлого и яркого настоящего.

Наиболее впечатляющим из доступных цветов стал Бежевый (Sunrise Beige). В смартфонах этого оттенка модуль камеры напоминает восходящее утреннее солнце итальянского города, а желтая линия посередине задней панели устройства символизирует уходящую вдаль улицу. Сам корпус окрашен в особый оттенок бежевого, олицетворяющий старинные здания Милана, подсвеченные лучами солнца.

Кроме того, realme 11 Pro будет доступен в Чёрном цвете, а старшая модель realme 11 Pro+ — в уникальном Зелёном. Задняя панель этих смартфонов в Бежевой и Зелёной расцветке сделана из премиальной экокожи, которая отличается высокой надежностью и износостойкостью. Всю фронтальную панель занимает флагманский изогнутый экран с частотой обновления 120 Гц и ШИМ 2160 Гц.

Производитель заявляет, что смартфоны серии 11 Pro ориентированы в первую очередь на пользователей, для которой важно сочетание технологий и моды, передовых функций и средства самовыражения.

Официальный релиз серии realme 11 Pro в России состоится уже 13 июля. Вместе со смартфонами компания также представит флагманские наушники realme Buds Air 5 Pro с первыми в своем ценовом сегменте двойным коаксильным драйвером, шумоподавлением до 50 дБ и шестью микрофонами с чётким звуком.
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