realme и Aston Martin анонсировали «гоночный» смартфон GT 7 Dream Edition





В рамках коллаборации компания выпустит особую версию своего будущего флагмана — GT 7 Dream Edition. В рамках коллаборации компания выпустит особую версию своего будущего флагмана — GT 7 Dream Edition. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Коллаборация с такой легендарной гоночной командой, как Aston Martin Aramco, стала для нас важным шагом в расширении границ инноваций. Только самые первоклассные наши продукты будут отмечены легендарным логотипом — «крыльями скарабея», символизирующими новое начало. Благодаря этому сотрудничеству мы сможем предоставлять пользователям по всему миру выдающийся дизайн и первоклассное качество отделки», — отметил Скай Ли, генеральный директор realme.

«Мы рады приветствовать realme в команде и выпустить первый кобрендинговый смартфон. В GT 7 Dream Edition сочетаются высокая производительность и инновационный дизайн, и нам не терпится приступить к работе над будущими моделями», — прокомментировал Мэтт Чепмен, руководитель отдела лицензирования и атрибутики Aston Martin Aramco Formula One.

Компании анонсировали особую версию серии смартфонов realme GT 7 Dream Edition. Флагман серии realme GT отличается знаковым дизайном с двукрылым логотипом и фирменным зеленым цветом Aston Martin Green. realme и Aston Martin планируют разрабатывать две совместные модели устройств в год.Глобальный запуск серии realme GT 7 состоится 27 мая в Париже, Франция. Компания поделятся подробностями о серии GT 7 и версии GT 7 Dream Edition.