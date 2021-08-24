Бренд realme продолжает радовать доступными устройствами с достойным набором характеристик. Сегодня мы познакомим вас со смартфоном narzo 30, который был представлен в мае этого года. За весьма скромный ценник компания предлагает гаджет на процессоре MediaTek Helio G95, экран FullHD+ с частотой 90 Гц и аккумулятор на 5000 мАч.
Запуском модели narzo 30 производитель нацелился в молодую аудиторию, поскольку акцент в первую очередь сделан на яркий дизайн. Ну а теперь обо всём максимально подробно.
Комплектация и дизайн
Компания realme в отличие от конкурентов не экономит на пользовательском опыте, всячески урезая комплект поставки. В коробке вместе со смартфоном narzo 30 вы найдёте: прозрачный силиконовый чехол, кабель USB-C, быстрый адаптер питания Dart на 30 Вт и документацию. Также не будет лишним упомянуть, что на экране смартфона наклеена защитная пленка.
Смартфон доступен в двух расцветках: серебристый и синий. Последний как раз побывал у нас на тестировании. Сразу хочется отметить, в сравнении со светлой моделью narzo 30 синего цвета смотрится наиболее примечательно. Его глубокий оттенок переходит в темный градиент по периметру корпуса, а еще он приятно переливается на ярком свету. Как нам показалось, это наиболее универсальное решение, поскольку в зависимости от освещения может выглядеть строго и дерзко.
Края спинки закруглены, поэтому realme narzo 30 очень приятно ложится в ладонь и не вызывает дискомфорта во время длительного использования. В левом верхнем углу помещен модуль камеры, в котором вертикально расположились три объектива и вспышка. На наш взгляд, такая компоновка наиболее органично вписывается в дизайн смартфона. Этот элемент подчеркивает голографическая полоска с надписью narzo в нижней части.
На левой грани смартфона разместились лоток для сим-карт и карточки памяти microSD, а также клавиши регулировки громкости. На нижнем торце слева направо: 3,5 мм разъем, микрофон, порт USB-C и динамик. На правой грани только кнопка блокировки экрана со встроенным сканером отпечатка пальца. Отдельный респект realme за то, что компания не размещает на одной стороне все клавиши.
Спинка narzo 30 изготовлена из пластика, но визуально и тактильно она очень сильно напоминает стекло.
Экран
Диагональ IPS-экрана составляет 6,5 дюйма — это 16,5 в см. Полезная площадь дисплея — 90,5 процентов. Что касается остальных характеристик, которые важно учитывать: разрешение FHD+ (2400x1080), показатель максимальной яркости 580 нит и частота 90 Гц. В левой части экрана размещено отверстие фронтальной камеры.
В целом экран производит приятное впечатление. За счет высокой герцовки анимация получается плавной и глаза меньше устают. Запаса яркости хватает на взаимодействие со смартфоном в помещении и на улице.
Производительность
В бенчмарке Geekbench realme narzo 30 набирает 1703 (Multi-Core), а в AnTuTu — 352 000 баллов. Смартфон довольно хорошо себя ведет Call of Duty: Mobile и PUBG: Mobile. Игры запускаются быстро и работают плавно. Подвисаний и микрофризов в течение 1-2 часов гейминга мы не заметили. Перегрев во время тестирования не обнаружен, смартфон становится немного тёплым.
Что касается оболочки, она быстрая и отзывчивая. Рабочие столы листаются быстро, при переходе между меню лагов и тормозов не появляется. Интерфейс realme UI 2.0 работает на базе Android 11 из коробки. Визуально оболочка напоминает чистую операционку Google с небольшими улучшениями в плане пользовательского опыта.
Автономность
В плане автономной работы обошлось без откровений. Смартфон отрабатывает стандартные сутки. В зависимости от сценария использования этот показатель можно немного увеличить. Сразу стоит отметить, что просмотр онлайн-видео в высоком разрешении и гейминг могут значительно просадить время автономной работы.
По словам realme, батарея narzo 30 заряжается на половину за 26 минут с помощью комплектного адаптера Dart. На деле этот показатель немного варьируется в пределах 25-30 минут. На зарядку от 0 до 100 процентов смартфону потребуется 65-68 минут.
Камера
Гаджет оборудован модулем камеры с тремя объективами: основной датчик на 48 МП со светосилой f/1.8, черно-белый датчик на 2 МП и f/2.4 и 2-мегапиксельный макрообъектив с апертурой f/2.4 и фокусным расстоянием 4 см. Интерфейс стандартного приложения для съёмки очень прост в использовании. В верней части расположены кнопки активации вспышки, HDR, переключатель насыщенности цвета, выбор фильтров и доступ к основным настройкам. Над клавишей спуска затвора расположился слайдер переключения режимов: ночь, видео, фото, портрет, 48 МП, замедленная съемка, ускоренная, эксперт, панорамная и ultra macro.
Технические характеристики
- Процессор: Helio G95 с графикой Mali G76 MC4
- Память: 6 ГБ ОЗУ LPDDR4x и накопитель 128 ГБ UFS 2,1
- Экран: 6,5", 90 Гц, 1080×2400 FHD+, 405 PPI, 580 нит
- Основная камера: 48 + 2 + 2 МП
- Фронтальная камера: 16 МП
- Аккумулятор: 5000 мАч
- Габариты (ДxШxВ): 162,3x75,4x9,4 мм, вес — 192 г.
Впечатления
Смартфон отлично демонстрирует себя в повседневном использовании. Среди основных преимуществ realme narzo 30: быстрота, производительность, автономность и яркий дизайн. Устройство отлично работает буквально из коробки и не перегружено большим количеством предустановленного программного обеспечения.
В сегменте доступных смартфонов narzo 30 станет заметным пополнением, поскольку realme продолжает стремительно удерживать планку соотношения цены и качества. Главные конкуренты — это Redmi note 10S и ряд моделей POCO, но на стороне narzo 30 весомое конкурентное преимущество: экран и стоимость. Сейчас его можно приобрести по специальной цене — 13 990 р. на Tmall. За эту стоимость вы получите гаджет с производительным чипом, быстрой памятью, аккумулятором на 5000 мАч и тройной камерой.
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