Realme окирпичивает смартфоны в России. Как обезопасить себя

Александр
Главный редактор проекта Mobiltelefon Евгений Макаров рассказал о своём опыте использования смартфона Realme 11 Pro+. Устройство было привезено из Европы и, соответственно, предназначалось для работы именно в этом регионе, поэтому производитель решил заблокировать его, когда обнаружил, что оно используется в России.

Опубликованная ранее инструкция по разблокировке не спасает, смартфон остаётся заблокированным и, по сути бесполезным. При этом он не дешёвый — стоит около 30 тысяч рублей.



Евгений делает вывод, что покупать смартфоны Realme в зарубежных интернет-магазинах небезопасно, причём не только китайские, но и глобальные версии, то есть предназначенные для продажи за пределами Китая. По его словам, без опасений можно приобретать лишь устройства, на коробках которых есть наклейка на русском языке. Это гарантирует, что аппарат предназначается для России и не будет заблокирован.

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Комментарии

tellurian
+4880
tellurian
Смартфоны этой фирмы лучше не покупать. Надо наказать за такие решения.
Сегодня в 09:56
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Dmitriy
+563
Dmitriy
Наклейка на коробке не гарантирует ничего.
Все поделки от BBK и всех ее дочек одинаково проблемны в плане блокировок.
Сегодня в 10:02
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Максим Громов
+58
Максим Громов
Наверняка наклейку на корпусе наклеил сам импортер, который купил пачку телефонов в китае
Сегодня в 10:08
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