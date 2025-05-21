Недорогой смартфон realme P3 Ultra — космическая мощь в ваших руках. Успейте купить первыми!

На AliExpress в официальном магазине realme стартовали продажи нового смартфона realme P3 Ultra. Он и так стоит недорого, а в честь премьеры на него действует специальная цена. При этом его производительность вполне сравнима с флагманскими устройствами.
С realme P3 Ultra вы получаете флагманский чипсет MediaTek Dimensity 8350 Ultra 5G, который показывает более 1 450 000 баллов в AnTuTu. Это не просто смартфон — это игровая станция, способная запускать любые проекты на ультранастройках. А с функцией GT Boost искусственный интеллект разгоняет FPS до 120 кадров/сек — даже в Genshin Impact или PUBG Mobile.
💫 Сочный дисплей
AMOLED-экран с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1500 нит — это кинематографичная картинка даже под палящим солнцем. 1,07 миллиарда цветов и контрастность 5 000 000:1 превратят фильмы, игры и фото в настоящий визуальный взрыв. А закруглённый корпус в космических расцветках (сияющий «Лунный белый» и загадочный «Синий Нептун») делает гаджет стильным аксессуаром.
🔋 Зарядка за 12 минут, энергии — на сутки
6000 мА·ч — этой батареи хватит на 48 часов музыки, 20 часов соцсетей или 10 часов игр! А если вдруг заряд на нуле, 80-ваттная зарядка Ultra Charge вернёт 50% за 12 минут — успеете выпить кофе, пока смартфон «оживает». Больше никакой паники перед выходом из дома!
🌊 Вызов стихиям — смартфон не сдастся
С realme P3 Ultra вам не страшны дождь, пыль или падения. Сертификация IP69 защитит гаджет даже при погружении в воду на глубину, а титановый каркас выдержит удары. А для геймеров — AeroSpace Cooling System: ваши марафоны в Diablo Immortal не прервёт перегрев.
📸 Фото как у профи — даже в движении
Поймайте идеальный кадр с 50-мегапиксельной камерой Sony IMX896 с оптической стабилизацией. Ночные снимки? Широкоугольные пейзажи? Портреты с эффектом боке? Легко! А 8-мегапиксельный ультраширик захватит всю красоту вокруг.
💾 Места хватит для всей жизни
От 12 ГБ оперативной памяти + от 256 ГБ встроенной — запускайте десятки приложений, качайте игры весом в гигабайты, храните тысячи фото. С realme P3 Ultra вы не увидите надоедливое «Память заполнена».
⚡ Успейте купить по суперцене — от 24 299 ₽
Доставка из Китая за 14 дней — и вы первым получите гаджет, который перевернёт ваше представление о недорогих смартфонах. Жмите «Купить» на AliExpress и станьте владельцем этой новинки!
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