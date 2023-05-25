realme покажет смартфон GT3 на фестивале Geek Picnic
Артем Фунтиков —
Фото: realme
В рамках мероприятия компания покажет новый смартфон realme GT3 со сверхмощной зарядкой и RGB-подсветкой задней панели.
Новый флагман realme GT3 получил аккумулятор ёмкостью 4600 мА·ч с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 240 Вт. Она заряжает смартфон с нуля до 20% за 80 секунд, а до 100% потребуется всего 9 минут.
Также гаджет снабдили RGB-подсветкой, которая встроена в прозрачное стекло рядом с модулем камеры на задней панели. Световые эффекты покажут уровень заряда аккумулятора, служат индикатором уведомлений, а также таймером обратного отсчета при съёмке на камеру. Подсветка имеет 25 различных цветов, 2 ритма и 5 скоростей пульсации, которые настраиваются по желанию пользователя.
На главной сцене фестиваля realme представит смартфон GT3, расскажет об инновационной технологии быстрой зарядки и других передовых возможностях устройства. В завершение выступления один из гостей мероприятия, победитель конкурса от realme во «ВКонтакте», станет одним из первых владельцев нового флагмана. Другое устройство от бренда — смартфон realme 10 Pro+ — получит победитель конкурса технологичных стартапов Москвы: участники расскажут о своих проектах и новейших разработках. Лучшего определят члены жюри.
В зоне активностей можно посетить гоночный аттракцион, поучаствовать в дартс-турнире и в лотерее с ценными призами от бренда. Посетители смогут принять участие в квесте по зонам фестиваля с помощью сервиса «Другое Дело» и выиграть умные устройства, мерч от realme и другие подарки от партнёров Geek Picnic. Покрутить в руках и ознакомиться с возможностями realme GT3 сможет любой желающий.
Geek Picnic пройдет 27–28 мая в парке «Остров Мечты» в Москве, вход для посетителей свободный.
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