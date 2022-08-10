realme представила 5 новых устройств в России. Революционный телевизор, доступные наушники

Телевизор realme Smart TV SLED 4K

Телевизор realme Smart TV 4K

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Компания realme презентовала ряд устройств для российского рынка. Они уже доступны для покупки.55-дюймовый Smart TV SLED 4K — это первый в мире SLED-телевизор. Ее суть состоит в том, что вместо моноцветового спектра подсветки (белый или синий), подложка светится тремя цветами: синим, красным и зеленым, обеспечивая равномерную цветопередачу.Экран с новой подсветкой обеспечивает сверхширокую цветовую гамму и охват 108% цветовой гаммы NTSC. В результате изображение на экране выглядит максимально реалистичным.realme SLED TV оснащен топовой аудиосистемой мощностью 24 Вт и поддерживает Dolby Audio с объемным стереоскопическим звуком. Он достигается за счет использования метаданных для разделения звука на отдельные каналы (передний, боковой и задний), что позволяет стереосистеме телевизора равномерно воспроизводить звук и достигать максимального эффекта высококачественного звучания.Телевизор работает на процессоре MediaTek с четырехъядерной 64-битной архитектурой, CPU ARM Cortex A55 1,2 ГГц и новым GPU Mali-470 MP3. Поддерживается декодирование видео HDR10 и формат HLG.Новинка также выделяется дизайном. Толщина рамки вокруг экрана составляет всего 9,5 мм, а полезная площадь — 94,6%.Цена realme Smart TV SLED 4K (55) — 59 990 руб., промо-предложение — 54 990 руб.Бренд также выпустил 4К-телевизор в двух версиях — с диагональю 43 (108 см) и 55 (139 см) дюйма. Новинки получили всю функциональность Smart TV и поддерживают формат Dolby Vision с высоким динамическим диапазоном (HDR). Экран охватывает 90% палитры DCI-P3. Телевизор можно повесить на стену или установить на металлические ножки.В realme Smart 4K применена технология объемного звучания Dolby Atmos. Она расширяет возможности систем объемного звучания — добавляет множественные каналы передачи звука, что дает возможность интерпретировать звуки как трехмерные объекты.realme Smart TV 4K (50) будет доступен по цене 49 990 руб., промо-предложение: 43 990 руб. realme Smart TV 4K (43) будет доступен по цене 39 990 руб., промо-предложение: 33 990 руб.Доступные беспроводные наушники. Их отличительная особенность — автономность. В сочетании с зарядным кейсом они работают в режиме воспроизведения музыка до 30 часов.Одной полной подзарядки от кейса хватает на 7 часов прослушивания аудио или 4 часа общения по телефону. 10 минут подзарядки –– на 150 минут работы.Инженеры также уделили внимание звуку. Большой драйвер на 10 мм позволяет получить более насыщенный и упругий бас, а максимально глубокое звучание обеспечивает авторская технология Bass Boost+, в создании которой принимала участие группа The Chainsmokers. Помимо этого, наушники поддерживают технологию Dolby Atmos, игровой режим с задержкой звука всего в 88 мс и технологию шумоподавления во время разговора ENC.У прибора есть 20 уровней настройки длины волос с шагом 0,5 мм, он подходит для различных стилей причесок и бороды. Триммер оборудован самозатачивающимися лезвиями из нержавеющей стали и изготовлен из ABS-материалов, что обеспечит ему долговечность и сделает бритье гладким и комфортным. Добавлена блокировка от случайного включения и защита от нагревания лезвий обеспечат безопасность во время стрижки.Триммер realme уже доступен в сети DNS в черном цвете по цене 1499 руб.Это первый смартфон компании с камерой на 108 МП. В нее установлен главный сенсор ISOCELL HM6 производства компании Samsung с диафрагмой f/1,75. Также в нее добавлен ультраширокоугольный сенсор на 8 МП с углом обзора 120° и диафрагмой f/2,2; а также 2-Мп сенсор для макросъемки с фокусным расстоянием 4 см. Разрешение фронтальной камеры — 16 МП, диафрагма — f/2,5.Смартфон оснащен экраном Super AMOLED с диагональю 6,4 дюйма, разрешением FHD+ (2400×1080 точек), частотой обновления до 90 Гц с возможностью регулировки и частотой дискретизации касания 360 Гц.Устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 680. Объем аккумулятора — 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка Dart Charge 33 Вт, которая позволяет восполнять энергию с 0 до 100 % всего за 75 минут. Также смартфон поддерживает технологию реверсивной зарядки.realme 9 4G уже поступил в продажу в белом, черном и золотистом цвете. Объем памяти — 6+128 ГБ, цена — 25 990 рублей.