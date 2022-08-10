realme Смартфоны Телевизоры

realme представила 5 новых устройств в России. Революционный телевизор, доступные наушники

Денис
preview (1).jpeg

Компания realme презентовала ряд устройств для российского рынка. Они уже доступны для покупки. 

Телевизор realme Smart TV SLED 4K

55-дюймовый Smart TV SLED 4K — это первый в мире SLED-телевизор. Ее суть состоит в том, что вместо моноцветового спектра подсветки (белый или синий), подложка светится тремя цветами: синим, красным и зеленым, обеспечивая равномерную цветопередачу. 

Экран с новой подсветкой обеспечивает сверхширокую цветовую гамму и охват 108% цветовой гаммы NTSC. В результате изображение на экране выглядит максимально реалистичным. 

realme SLED TV оснащен топовой аудиосистемой мощностью 24 Вт и поддерживает Dolby Audio с объемным стереоскопическим звуком. Он достигается за счет использования метаданных для разделения звука на отдельные каналы (передний, боковой и задний), что позволяет стереосистеме телевизора равномерно воспроизводить звук и достигать максимального эффекта высококачественного звучания. 

Телевизор работает на процессоре MediaTek с четырехъядерной 64-битной архитектурой, CPU ARM Cortex A55 1,2 ГГц и новым GPU Mali-470 MP3. Поддерживается декодирование видео HDR10 и формат HLG. 

Новинка также выделяется дизайном. Толщина рамки вокруг экрана составляет всего 9,5 мм, а полезная площадь — 94,6%. 

Цена realme Smart TV SLED 4K (55) — 59 990 руб., промо-предложение — 54 990 руб.

Телевизор realme Smart TV 4K


Бренд также выпустил 4К-телевизор в двух версиях — с диагональю 43 (108 см) и 55 (139 см) дюйма. Новинки получили всю функциональность Smart TV и поддерживают формат Dolby Vision с высоким динамическим диапазоном (HDR). Экран охватывает 90% палитры DCI-P3. Телевизор можно повесить на стену или установить на металлические ножки.

В realme Smart 4K применена технология объемного звучания Dolby Atmos. Она расширяет возможности систем объемного звучания — добавляет множественные каналы передачи звука, что дает возможность интерпретировать звуки как трехмерные объекты. 

realme Smart TV 4K (50) будет доступен по цене 49 990 руб., промо-предложение: 43 990 руб. realme Smart TV 4K (43) будет доступен по цене 39 990 руб., промо-предложение: 33 990 руб. 

Беспроводные наушники realme Buds Q2S

Доступные беспроводные наушники. Их отличительная особенность — автономность. В сочетании с зарядным кейсом они работают в режиме воспроизведения музыка до 30 часов. 

Одной полной подзарядки от кейса хватает на 7 часов прослушивания аудио или 4 часа общения по телефону. 10 минут подзарядки –– на 150 минут работы. 

Инженеры также уделили внимание звуку. Большой драйвер на 10 мм позволяет получить более насыщенный и упругий бас, а максимально глубокое звучание обеспечивает авторская технология Bass Boost+, в создании которой принимала участие группа The Chainsmokers. Помимо этого, наушники поддерживают технологию Dolby Atmos, игровой режим с задержкой звука всего в 88 мс и технологию шумоподавления во время разговора ENC.

Триммер realme

У прибора есть 20 уровней настройки длины волос с шагом 0,5 мм, он подходит для различных стилей причесок и бороды. Триммер оборудован самозатачивающимися лезвиями из нержавеющей стали и изготовлен из ABS-материалов, что обеспечит ему долговечность и сделает бритье гладким и комфортным. Добавлена блокировка от случайного включения и защита от нагревания лезвий обеспечат безопасность во время стрижки. 

Триммер realme уже доступен в сети DNS в черном цвете по цене 1499 руб. 

Смартфон realme 9

   
Это первый смартфон компании с камерой на 108 МП. В нее установлен главный сенсор ISOCELL HM6 производства компании Samsung с диафрагмой f/1,75. Также в нее добавлен ультраширокоугольный сенсор на 8 МП с углом обзора 120° и диафрагмой f/2,2; а также 2-Мп сенсор для макросъемки с фокусным расстоянием 4 см. Разрешение фронтальной камеры — 16 МП, диафрагма — f/2,5.

Смартфон оснащен экраном Super AMOLED с диагональю 6,4 дюйма, разрешением FHD+ (2400×1080 точек), частотой обновления до 90 Гц с возможностью регулировки и частотой дискретизации касания 360 Гц.

Устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 680. Объем аккумулятора — 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка Dart Charge 33 Вт, которая позволяет восполнять энергию с 0 до 100 % всего за 75 минут. Также смартфон поддерживает технологию реверсивной зарядки.

realme 9 4G уже поступил в продажу в белом, черном и золотистом цвете. Объем памяти — 6+128 ГБ, цена — 25 990 рублей.


1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Названы 5 лучших доступных смартфонов (до 17 тысяч рублей). Какой больше нравится?
Топ-10 самых мощных Android-cмартфонов в 2022 году. Один превзошел iPhone в очной схватке
Россияне никак не могут отказаться от iPhone. Он слишком классный?
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Вы точно захотите такую беспроводную колонку. Ничего подобного нет на рынке
10 практичных и актуальных гаджетов с Aliexpress для вашего дома и не только
В Россию прибыли первые смартфоны по параллельному импорту из Казахстана. Цены очень неприятные
Я разочаровался в Mac. Следующий мой ноутбук будет на Windows

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Ckor_30
+588
Ckor_30
Что за реклама бухла?)
час назад в 20:30
#
Bazily
+186
Bazily Ckor_30
Так только после приёма бухла такие поделки можно купить. По-трезвому никак. А у телефона дикий подбородок видели? Жесть какая-то ))
часов назад в 20:55
#