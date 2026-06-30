realme представляет в России C100x: 8000 мАч в тонком корпусе

realme объявил о старте продаж в России смартфона realme C100x с аккумулятором 8000 мАч в тонком корпусе по цене до 20 000 рублей.Главное преимущество realme C100x — аккумулятор на 8000 мАч. Это абсолютный рекорд для смартфонов до 20 000 рублей. При этом C100x не превращается в «кирпич для выживальщиков»: толщина корпуса составляет всего около 8,78 мм, а вес — 219 граммов. Цифры говорят сами за себя: более 21 часа просмотра YouTube подряд или свыше 29 часов разговоров даже на морозе. Смартфон уверенно работает в экстремальном диапазоне температур — от −20 °C до +53 °C.Зарядка мощностью 45 Вт быстро возвращает устройство в строй: всего 5 минут у розетки достаточно для примерно 4 часов звонков. Технология Titan Long-Lasting Battery рассчитана на 1600 циклов зарядки — это около 7 лет службы с сохранением не менее 80% ёмкости. А функция реверсивной зарядки превращает C100x в полноценный повербанк для наушников, часов или смартфона друзей.realme C100x оснащён ярким IPS-дисплеем с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 900 нит — картинка остаётся читаемой даже под прямым солнцем. Экран использует честный DC-Dimming без мерцания, что бережёт глаза при работе в темноте.За производительность отвечает процессор Unisoc T7250 в связке с технологией динамического расширения оперативной памяти (до +8 ГБ вдобавок к физической ОЗУ) — система остаётся отзывчивой при многозадачности, а в популярных мобильных играх смартфон стабильно выдаёт 60 FPS.Несмотря на тонкий корпус, внутри C100x скрыта многоуровневая система защиты ArmorShell: выступающие рамки экрана, внутренние амортизирующие элементы и усиленное стекло. Смартфон прошёл испытания на падение с высоты 2 метров на твёрдую поверхность и соответствует военному стандарту надёжности MIL-STD 810H.Степень защиты IP64 оберегает устройство от пыли и брызг. Технология Wet Hand Touch 2.0 позволяет уверенно работать с экраном мокрыми руками и под дождём, а функция Speaker Cleaner выталкивает лишнюю воду из динамика звуком.Кроме того, C100x сохранил слот для карт microSDXC позволяет расширить хранилище для фотографий, музыки, видео и рабочих файлов без переплаты за старшие версии памяти, а классический 3,5-мм разъём для наушников.Новинка работает под управлением оболочки realme UI 7.0 на базе Android 16 с полным набором ИИ-функций: «ИИ-ластик» (AI Eraser) убирает лишние объекты с фотографий, «Чёткие лица с ИИ» (AI Clear Face) восстанавливает резкость селфи, а «Умное вырезание объектов» (AI Image Matting) извлекает объекты для стикеров.Основная камера получила модуль 50 МП, фронтальная — 5 МП.Специальный ИИ-режим «На улице» (AI Outdoor Mode) автоматически адаптирует яркость, контрастность и плавность интерфейса при выходе на улицу, а обновлённая архитектура антенн с ИИ-алгоритмами усиливает сигнал в лесу, на подземных парковках и в местах большого скопления людей — скорость сети на улице возрастает до 22%, а стабильность видеозвонков улучшается до 30%. Громкий режим UltraBoom поднимает звук до 300% (до 82 дБ), чтобы не пропустить звонок даже в шумной обстановке.realme C100x доступен в двух цветах золотой и синий и поступает в продажу в России 30 июня 2026 года по рекомендованной розничной цене 16 999 рублей за версию 4+128 ГБ и 18 999 рублей за версию 4+256 ГБ.