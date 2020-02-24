Принадлежащий холдингу BBK бренд Realme представил новый смартфон. Он называется Realme X50 Pro 5G и, как понятно, из названия, обладает поддержкой сетей связи пятого поколения.
В Realme X50 Pro 5G используется AMOLED-экран диагональю 6,44 дюйма с разрешением 2400×1800 пикселей и частотой обновления 90 Гц и процессор Snapdragon 865 со встроенным модемом 5G. Объём оперативной памяти составляет 6, 8 или 12 ГБ в зависимости от модификации, а в накопителе может быть 128 или 256 ГБ. Среди модулей беспроводной связи — NFC, Wi-Fi 6, GPS и Bluetooth 5.1. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран.
Аккумулятор обладает ёмкостью 4200 мАч, он заряжается через USB Type-C от 65-ваттного зарядного устройства (от 0 до 60% — всего за 15 минут).
- 64 Мп, f/1.8, съёмка 4K на 30 кадрах в секунду
- 12 Мп, f/2.5, 20-кратный гибридный зум
- 8 Мп, f/2.3, ультраширокоугольный охват 119°
- 2 Мп, f/2.4, портретная линза
- 32MP, f/2.5, сенсор Sony IMX 616
- 8MP, f/2.2, ультраширокоугольный охват 105°
Realme X50 Pro 5G уже продаётся в Индии по цене от 38 тысяч рупий (около 34 тысяч рублей). Спустя некоторое время он появится в других странах, в том числе, возможно, в России.
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