



64 Мп, f/1.8, съёмка 4K на 30 кадрах в секунду

12 Мп, f/2.5, 20-кратный гибридный зум

8 Мп, f/2.3, ультраширокоугольный охват 119°

2 Мп, f/2.4, портретная линза

32MP, f/2.5, сенсор Sony IMX 616

8MP, f/2.2, ультраширокоугольный охват 105°







Принадлежащий холдингу BBK бренд Realme представил новый смартфон. Он называется Realme X50 Pro 5G и, как понятно, из названия, обладает поддержкой сетей связи пятого поколения.В Realme X50 Pro 5G используется AMOLED-экран диагональю 6,44 дюйма с разрешением 2400×1800 пикселей и частотой обновления 90 Гц и процессор Snapdragon 865 со встроенным модемом 5G. Объём оперативной памяти составляет 6, 8 или 12 ГБ в зависимости от модификации, а в накопителе может быть 128 или 256 ГБ. Среди модулей беспроводной связи — NFC, Wi-Fi 6, GPS и Bluetooth 5.1. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран.Аккумулятор обладает ёмкостью 4200 мАч, он заряжается через USB Type-C от 65-ваттного зарядного устройства (от 0 до 60% — всего за 15 минут).Основная камера:Фронтальная камера:В качестве операционной системы в Realme X50 Pro 5G используется Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI.Realme X50 Pro 5G уже продаётся в Индии по цене от 38 тысяч рупий (около 34 тысяч рублей). Спустя некоторое время он появится в других странах, в том числе, возможно, в России.