





Бренд realme представил новый смартфон — X50. Устройство обладает поддержкой сетей связи пятого поколения и будет продаваться в России.realme X50 получил процессор Snapdragon 765G со встроенным 5G-модемом, экран диагональю 6,57 дюйма с разрешением 1080×2400 пикселей и частотой обновления 120 Гц и аккумулятор ёмкостью 200 мАч с поддержкой технологии быстрой 30-ваттной зарядки по технологии VOOC 4.0.Производитель приготовил несколько модификаций смартфона, отличающиеся друг от друга объёмом оперативной и постоянной памяти: 8/128 ГБ, 6/256 ГБ, 12/256 ГБ.Фронтальная камера двойная: основной сенсор — 16 Мп и дополнительным широкоугольный сенсор — 8 Мп. Основная камера обладает четырьмя сенсорами: основной — 64 Мп, с телеобъективом — 12 Мп, широкоугольник — 8 Мп и с макро-линзой — 2 Мп.Цены на realme X50 в России пока не раскрываются, дата начала продаж тоже. В Китае этот смартфон уже продаётся и стоит от 2499 до 2999 юаней в зависимости от объёма памяти (в переводе на российскую валюту это от 22 до 27 тысяч рублей).