Редчайший iPhone выставили на аукцион за рекордную сумму. Угадайте, сколько за него просят

Фархад
iPhone

Аукционный дом LCG Auctions выставил на торги очень редкий лот — запечатанный оригинальный iPhone 2007 года выпуска в версии с 4 ГБ памяти.

В карточке раритета указано, что на момент выхода 29 июня 2007 года все ‌iPhone‌ продавались либо с 4 ГБ, либо с 8 ГБ памяти. Старшая версия была гораздо популярней, что поспособствовало прекращению выпуска модели с минимальным объёмом памяти всего через несколько месяцев.

Поскольку оригинальный ‌iPhone‌ на 4 ГБ был доступен в течение ограниченного периода времени, этот лот — самый редкий из первых смартфонов бренда. По данным LCG Auctions, человек, продающий iPhone, работал в команде инженеров Apple.

Стоит отметить, что на момент выхода ровно 16 лет назад этот девайс стоил всего $499. Сейчас за него рассчитывают выручить больше $100 000. Торги продлятся до 16 июля.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3086
kardigan
Этот редчайший айфоне на e-bay встречаются ни разу нередко.
Сложно назвать его редчайшим, если даже вы каждые два месяца печатаете о том, за сколько был продан экземпляр.
2 часа назад в 10:23
#
+12
Bykolev
Думаю, это одни и те же экземпляры туда-сюда перепродаются.
час назад в 10:50
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