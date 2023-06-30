Редчайший iPhone выставили на аукцион за рекордную сумму. Угадайте, сколько за него просят

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Аукционный дом LCG Auctions выставил на торги очень редкий лот — запечатанный оригинальный iPhone 2007 года выпуска в версии с 4 ГБ памяти.В карточке раритета указано, что на момент выхода 29 июня 2007 года все ‌iPhone‌ продавались либо с 4 ГБ, либо с 8 ГБ памяти. Старшая версия была гораздо популярней, что поспособствовало прекращению выпуска модели с минимальным объёмом памяти всего через несколько месяцев.Поскольку оригинальный ‌iPhone‌ на 4 ГБ был доступен в течение ограниченного периода времени, этот лот — самый редкий из первых смартфонов бренда. По данным LCG Auctions, человек, продающий iPhone, работал в команде инженеров Apple.Стоит отметить, что на момент выхода ровно 16 лет назад этот девайс стоил всего $499. Сейчас за него рассчитывают выручить больше $100 000. Торги продлятся до 16 июля.