Редчайший Macintosh выставили на аукцион. Он должен был умереть от рук Стива Джобса

Артем
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В свое время по приказу главы компании все прототипы моделей должны были уничтожить. Один из них выжил и может стать самым высокооцененным среди ПК от Apple. 

Речь идет о рабочем прототипе Apple Macintosh 1983 года с порядковым номером M0001. По легенде Стив Джобс приказал уничтожить все устройства, в которых был установлен диск Twiggy 5.25 от Apple, когда понял, что система содержит ошибки. Экземпляр буквально вытащили из дробилки разработчики оригинального текстового редактора MacWrite. Компьютер даже попал на 30-летний юбилей Мас 25 января 2014 года. Там его запустил сам Стив Возняк и участники команды Macintosh.

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Вся редкость предсерийного экземпляра заключается в наличии того самого 5,25-дюймового дисковода Twiggy, который позже исключили из массового производства по причине ненадежности. А через год серийные модели оснащались приводом под 3,5-дюймовые дискеты.

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Кроме того, выставленный лот не только хорошо сохранил внешний вид, но и дожил до наших дней в рабочем состоянии. В довесок к редкому ПК прилагаются уникальные аксессуары: клавиатура с рукописным серийным номером, прототип мыши Apple M01000 с отдельным разъемом и дискету Twiggy под названием Mac Word. Устройство работает на предустановленной, но на тот момент незаконченной операционной системе.

По мнению экспертов, ставки на лот взлетят до $80-120 тыс. Однако многие считают, что Macintosh уйдет с молотка по значительно большей стоимости, и может поставить рекорд среди аукционных компьютеров Apple.
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Источник:
New Atlas
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