Редкий ПК Apple-1 ушел с молотка за баснословную сумму. Его хотели отправить на помойку

Артем
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Даже коллекционеры не знали о его существовании.

Компьютером владел первый разработчик «яблочных» приложений Дана Редингтон. В 1978 году офис Apple готовился к переезду. В кабинете лежала куча оборудования, которая ждала своей очереди на выброс. С разрешения Джобса и Стива Возняка, Редингтон отобрал несколько плат и аксессуаров себе.

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Один из претендентов отправиться на помойку дожил до наших дней. Поскольку плата от Apple-1 ранее не встречалась коллекционерам, на торгах ее оценили в $ 315 914 (~29 млн руб). Лот даже занял свое место среди раритетных моделей Apple−1, получив маркировку #104.
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Источник:
RR Auction
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Комментарии

Dmitriy
+1106
Dmitriy
За эти годы сотни этих самых первых ушли с молотка, их уже слишком дофига...
Сегодня в 17:02
#
tellurian
+1692
tellurian
Для чего она нужна? Что с ней делать?
Такое даже в музее уже не интересно смотреть. Любители таких штук не часто ходят в музей.
Сегодня в 17:56
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