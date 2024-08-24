Редкий ПК Apple-1 ушел с молотка за баснословную сумму. Его хотели отправить на помойку

Даже коллекционеры не знали о его существовании.Компьютером владел первый разработчик «яблочных» приложений Дана Редингтон. В 1978 году офис Apple готовился к переезду. В кабинете лежала куча оборудования, которая ждала своей очереди на выброс. С разрешения Джобса и Стива Возняка, Редингтон отобрал несколько плат и аксессуаров себе.Один из претендентов отправиться на помойку дожил до наших дней. Поскольку плата от Apple-1 ранее не встречалась коллекционерам, на торгах ее оценили в $ 315 914 (~29 млн руб). Лот даже занял свое место среди раритетных моделей Apple−1, получив маркировку #104.