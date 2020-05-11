



Принадлежащий компании Xiaomi бренд Redmi представил новую модель смартфона — Redmi K30 5G Speed Edition. Эту новинку выделяет то, что она стала первой с только что представленным процессором Snapdragon 768G. Она обладает поддержкой 5G, но при этом стоит недорого — 1999 юаней (немногим более 20 тысяч рублей).



Redmi K30 5G Speed Edition представляет из себя слегка модифицированную версию Redmi K30 5G. Новый смартфон получил более производительный процессор и выпускается в «мятном» цвете.







Redmi K30 5G Speed Edition получил IPS-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ и вырезом под двойную камеру (главный сенсор 20 Мп + датчик глубины 2 Мп). Основная камера 64-мегапиксельная, главному сенсору помогает 8-мегапиксельный ширик и 5-мегапиксельный макрообъектив. Объём оперативной памяти — 6 ГБ, в накопителей 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мАч, поддерживается быстрая зарядка от адаптера с выходной мощностью 30 Вт.



Начало продаж Redmi K30 5G Speed Edition в Китае намечено на 14 мая, а в дальнейшем этот смартфон может появиться в других странах, в том числе в России.







