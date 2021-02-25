











В скором времени Xiaomi выпустит новый потенциальный хит из востребованной серии Note — смартфон Redmi Note 10 с модельным номером M2101K7A. Фотографии, а также видео, на которых показано это устройство, уже просочились в интернет.По всей видимости, магазины уже готовятся к продажам, и кто-то из нетерпеливых продавцов вскрывает коробки, чтобы посмотреть на новый смартфон. По какой-то причине источники утечки даже не стали замазывать серийные номера устройств и скрывать, где были сделаны фотографии (наоборот, на одном из снимков видны визитки с названием магазина).Redmi Note 10 получил камеру, слегка напоминающую ту, что установлена во флагманском смартфоне Xiaomi Mi 11. Известны и другие характеристики: процессор Qualcomm Snapdragon 678, AMOLED-экран с разрешением Full HD+, пластиковый корпус, 48-мегапиксельная камера с четырьмя сенсорами, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, накопитель 64 или 128 ГБ и ИК-порт для дистанционного управления бытовой техникой. Смартфон будет выпущен в расцветках Pebble White, Lake Green, Aqua Green, Frost White и Shadow Black.Помимо Redmi Note 10, в новую линейку войдут ещё две улучшенные модели — Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max. Под брендом Redmi традиционно выпускаются недорогие смартфоны, а линейка Note предназначена для фаблетов (хотя сейчас почти у всех мобильных устройств очень большие экраны, так что подобная градация перестала быть актуальной).Анонс Redmi Note 10 запланирован на 4 марта. Именно тогда Xiaomi раскроет все особенности новинок обновлённой серии и расскажет, когда и по какой цене они начнут продаваться.