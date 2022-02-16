6 + 64 ГБ – $279

6 + 128 ГБ – $309

8 + 128 ГБ – $329

6 + 64 ГБ – $259

6 + 128 ГБ – $289

8 + 128 ГБ – $309







Официальный магазин Xiaomi на AliExpress проводит распродажу новой флагманской модели бренда Redmi, которая называется Redmi Note 11 Pro 5G. Этот смартфон была представлен всего несколько дней назад, а на старте продаж его можно приобрести с большой скидкой и подарками.Несмотря на низкую цену, Redmi Note 11 Pro 5G обладает характеристиками, которые во многом роднят его с гораздо более дорогими смартфонами. В этом устройстве используется AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и защитой стеклом Gorilla пятого поколения, процессором Snapdragon 895 со встроенным модемом 5G и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с зарядкой. Система охлаждения по технологии LiquidCool, эффективно отводит тепло от процессора, аккумулятора и других нагревающихся компонентов.За 15 минут аккумулятор заряжается наполовину, а полная зарядка занимает 42 минуты. Технология LiquidCool включаем кольцевую систему тепловых трубок и многослойные графитовые листы, благодаря чему тепло отводится от аккумулятора, что ускоряет процесс его зарядки. Основная камера Redmi Note 11 Pro 5G может делать снимки с разрешением до 108 Мп. Дополнительные сенсоры позволяют снимать широкоугольные фотографии и производить макросъёмку. Фронтальная камера 16-мегапиксельная, с сенсором Samsung HM2.Корпус Redmi Note 11 Pro 5G выполнен из металла и покрыт стеклом для дополнительной защиты. У него плоские грани, как у актуальных флагманских смартфонов Apple.Redmi Note 11 Pro 5G представлен в трёх вариантах, которые отличаются объёмом оперативной памяти и накопителя: 6 + 64 ГБ, 6 + 128 ГБ и 8 + 128 ГБ. Доступные цвета: полярно-белый, графитово-серый и атлантически-синий.Встроенный NFC-модуль позволяет оплачивать покупки через смартфон с помощью привязанной карты. Стереофонический звук обеспечивается двумя динамиками, кроме того музыку можно слушать как через bluetooth-наушники, так и через акустику, подключенную к 3,5-мм аудиоразъёму.Redmi Note 11 Pro обладает таким же дизайном и большей частью характеристик, как у 5G-версии, но в нём используется процессор MediaTek Helio G96 и нет поддержки сетей пятого поколения. При этом он стоит дешевле. Если вы не собираетесь использовать 5G, он станет неплохим выбором.Только 16 февраля Redmi Note 11 Pro 5G будет продаваться на AliExpress от 279 долларов, а Redmi Note 11 Pro от 259 долларов, что на 20 долларов меньше цены, которая будет установлена в дальнейшем. Защитное стекло для этих смартфонов можно приобрести за символические 10 центов. Тысяча первых покупателей получат в подарок фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6, среди тех, кто просто добавит смартфон в корзину, будут разыграны беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro в количестве 20 комплектов, а все оформившие заказ примут участие в розыгрыше 10 смартфонов Redmi Note 11 Pro 5G и Redmi Note 11 Pro.