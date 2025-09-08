Ремешок для iPhone 17 появился на живых снимках

Инсайдер Сонни Диксон показал фото Crossbody Strap — заплечного ремешка для iPhone 17. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Судя по всему, аксессуар сделан из нейлона и будет совместим со специальными чехлами со встроенными креплениями.Также на снимках видны магнитные крепления, что надежно смыкают ремешок без карабинов и петель. Предполагается, что цвета будут соответствовать представленным моделям линейки iPhone 17, презентакия которых состоится 9 сентября.