Ремешок для iPhone 17 появился на живых снимках
Артем Фунтиков —
Инсайдер Сонни Диксон показал фото Crossbody Strap — заплечного ремешка для iPhone 17.
Также на снимках видны магнитные крепления, что надежно смыкают ремешок без карабинов и петель. Предполагается, что цвета будут соответствовать представленным моделям линейки iPhone 17, презентакия которых состоится 9 сентября.
iGuides в Дзене — dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides