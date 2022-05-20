АвтоВАЗ автомобили

Renault Duster превратят в «Ладу». Что хотят изменить?

Артем
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В Renault Duster планируют вставить мотор от ВАЗ-21179. Автомобиль будет производиться в Тольятти. 

Об этом сообщает сайт ЛадаОнлайн. По словам директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения, автомобиль Renaul Duster будет выпускаться под брендом LADA.

Директор Минпромторга России заявил:

«Отдельно хочу сказать о возможности производства на АвтоВАЗе автомобилей Renault Duster, но под брендом LADA. Об этом тоже соответствующая договоренность с компанией Renault достигнута».

Оборудование московского завода Renault уже находится в Тольятти, где и будут в дальнейшем производиться автомобили. Однако начнется это еще не скоро, в связи с приостановкой работы завода до конца мая. Допускается, что двигатель будущего кроссовера будет заменен на мотор от ВАЗ-21179 с объемом 1,8 литра.

Ранее мы рассказывали о планах по производству на бывшем заводе Renault. Не исключено, что в продаже появятся электромобили под всеми известной маркой.


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Источник:
Лада Онлайн
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Комментарии

+30
fedorr666
Лада РУДастер.. прикольно ждемс!!
2 часа назад в 13:56
#
banditos
+73
banditos
И название у него беде Нивасик;)
2 часа назад в 14:14
#
+124
iroccka
Renault Duster превратят в «Ладу». Что хотят изменить так то это Dacia Duster переименованная в РЕНО в связи с тем, что румынские автомобили имели не очень хорошую репутацию
2 часа назад в 14:38
#
Вася Вотафаков
+4884
Вася Вотафаков
По сути современный авто это 4 колеса и кузов. Все остальное. Мотор коробку. Можно втыкать под что адаптирован кузов. Либо. Слегка его доработать. Все остальное (работа двигателя, коробки и прочих систем) просто зашивается в блок управления. И все. Поэтому. Слегка допилив Рено получается Лада.
2 часа назад в 14:45
#
Tigrolik
+501
Tigrolik
Сразу видно, что автор очень далек от темы. Пишет, что мотор ОТ ВАЗ-21179. Хотя 21179 это не модель автомобиля, а модель мотора. Это и есть мотор. От весты и икс-рея.
час назад в 15:15
#
Tigrolik
+501
Tigrolik Tigrolik
Мотор, кстати, 💩. Масло жрет с новья.
час назад в 15:18
#
Вася Вотафаков
+4884
Вася Вотафаков
Воткнули бы в это чудо старый мерсовский мотор со 124 кузова. 2 литра ДТ. Не помню как он там назывался. Можно и 2,5. Простой и неприхотливый миллионник. И народ бы брал эти аппараты прям с конвейера.
56 минут назад
#
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