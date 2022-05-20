Renault Duster превратят в «Ладу». Что хотят изменить?

В Renault Duster планируют вставить мотор от ВАЗ-21179. Автомобиль будет производиться в Тольятти.
Об этом сообщает сайт ЛадаОнлайн. По словам директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения, автомобиль Renaul Duster будет выпускаться под брендом LADA.
Директор Минпромторга России заявил:
«Отдельно хочу сказать о возможности производства на АвтоВАЗе автомобилей Renault Duster, но под брендом LADA. Об этом тоже соответствующая договоренность с компанией Renault достигнута».
Оборудование московского завода Renault уже находится в Тольятти, где и будут в дальнейшем производиться автомобили. Однако начнется это еще не скоро, в связи с приостановкой работы завода до конца мая. Допускается, что двигатель будущего кроссовера будет заменен на мотор от ВАЗ-21179 с объемом 1,8 литра.
Ранее мы рассказывали о планах по производству на бывшем заводе Renault. Не исключено, что в продаже появятся электромобили под всеми известной маркой.