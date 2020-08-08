















Microsoft представила Surface Duo еще в октябре 2019 года, но до сих пор неизвестно о датах его официального запуска. В сеть утекли качественные рендеры устройства от оператора AT&T.Изображения опубликовал в своем твиттере поставщик многочисленных утечек Эван Бласс, который более известен под ником @eveleaks. Что касается Surface Duo, то в его дизайне не замечено каких-либо существенных отличий от всех предыдущих утечек.На рендерах нет ничего существенно нового, не считая набора предустановленных приложений. На изображениях можно заметить набор программ от Microsoft, весь софт из пакета GMS (Google Mobile Services) и Spotify.Согласно предыдущим утечкам, Surface Duo будет работать на прошлогоднем процессоре Snapdragon 855 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 256 ГБ. Что касается экрана, это двойной дисплей с размером 5,6 дюйма, разрешением 1800 × 1350 пикселей, плотностью пикселей 401 ppi и соотношением сторон 4:3.Сообщается, что Microsoft Surface Duo будет поставляться с одной фронтальной камерой 11 МП. Устройство будет поддерживать стилус Surface Pen. Гаджет оснастят слотом для двух сим-карт, сканером отпечатков пальцев, портом USB-С и аккумулятором на 3640 мАч.