Microsoft представила Surface Duo еще в октябре 2019 года, но до сих пор неизвестно о датах его официального запуска. В сеть утекли качественные рендеры устройства от оператора AT&T.
Изображения опубликовал в своем твиттере поставщик многочисленных утечек Эван Бласс, который более известен под ником @eveleaks. Что касается Surface Duo, то в его дизайне не замечено каких-либо существенных отличий от всех предыдущих утечек.
На рендерах нет ничего существенно нового, не считая набора предустановленных приложений. На изображениях можно заметить набор программ от Microsoft, весь софт из пакета GMS (Google Mobile Services) и Spotify.
Сообщается, что Microsoft Surface Duo будет поставляться с одной фронтальной камерой 11 МП. Устройство будет поддерживать стилус Surface Pen. Гаджет оснастят слотом для двух сим-карт, сканером отпечатков пальцев, портом USB-С и аккумулятором на 3640 мАч.
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