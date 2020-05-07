Рэпер 50 Cent утверждает, что он лично предложил Стиву Джобсу, чтобы тот заплатил ему 150 000 долларов за продвижение iPod в его клипе 2003 года на хит «PIMP».





«Вы думаете, что можете продать iPod? Это мог бы сделать я», — вспоминает 50 Cent в недавнем интервью. «Джимми (Айовин) подтвердит вам, что я за 10 минут уговорил Apple заплатить мне 150 000 долларов. Это был первый случай, когда компания разместила свой продукт в музыкальном видео».

Некоторые вопросы, которые остались без ответа

Эту историю рэпер рассказал в онлайн-интервью для хип-хоп издания Hiphopnmore. Стоит отметить, что это довольно интересно и iPod действительно заметно продемонстрировался в клипе на трек с альбома Get Rich or Die Tryin'.В рассказе 50 Cent имеются некоторые несостыковки. В интервью рэпер упоминает, что он впервые увидел iPod. Это может быть правдой, но к августу 2003 года плееру уже исполнилось 2 года. Модель, показанная в видео — это iPod третьего поколения.История из интервью звучит так, как будто Apple никогда ранее не использовала продактплэйсмент (размещение продукции в рекламных целях, например, в фильмах). Компьютеры компании довольно часто мелькали в кадре, это может подтвердить любой зритель, который видел «День независимости», «Секс в большом городе» или «Сайнфилд». Однако, вспомнить iPod, который появлялся бы в музыкальных видео до клипа 50 Cent действительно сложно.Тем не менее, это занятная история встречи 50 Cent и Стива Джобса. Джобс очень хорошо знал Джимми Айовина, который позднее присоединился к Apple, а это может объяснять происхождение этой встречи. Напомним, Айовин был основателем и главой лейбла Interscope, на котором выходили релизы 50 Cent.





