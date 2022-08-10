Repka Pi — российский аналог компьютера Raspberry Pi





Резиденты «Сколково» НПО «РэйнбовСофт» и НПО «Интеллект» представили малогабаритный одноплатный компьютер, схожий с популярным во всём мире Raspberry Pi. Массовое производство запланировано на октябрь 2022 года, цена пока неизвестна, но уже можно оформить предзаказ.



Компьютер Repka Pi, как и его аналог Raspberry Pi 3 из Великобритании, предназначен для широкого круга задач, но в первую очередь в качестве платформы для обучения IT-специальностям. Компьютер можно использовать для взаимодействия с разными устройствами и как систему сбора данных, управления и передачи информации. Разработка обладает собственной операционной системой с пакетом программ. Разработчики утверждают, что Repka Pi будет поставляться в составе образовательной платформы с заданиями, датчиками, макетной платой для обучения и программирования.





Павел Кривозубов, руководитель программ в области робототехники и искусственного интеллекта кластера информационных технологий фонда «Сколково»: «Российские производители продолжают успешно создавать востребованные устройства, и это очень положительная тенденция. Это позволит решить задачу наполнения российского рынка отечественными разработками в период, пока в России будут формироваться собственные производственные мощности. Кроме модели Repka Pi, резидент „Сколково“ имеет в своей линейке и более серьезные разработки, такие как RBS Computers Allwinner A20, который может использоваться в качестве управляющего компьютера в целом ряде отраслей, например, в системах мониторинга и обработки данных. Уверен, компания сможет заменить и другие зарубежные решения».

Анатолий Рябов, руководитель НПО «РэйнбовСофт»: «Идея проекта появилась на фоне санкционных ограничений и совпала с существующей разработкой решений для обучения робототехнике и программированию. Платформа позволяет оснастить образовательные организации российским решением и вывести на новый уровень подготовку IT-специалистов. В будущем мы готовы масштабировать производство для удовлетворения потребностей всей России».

Разработка и производство Repka Pi осуществляется на российском предприятии, а элементная база компьютера основана на компонентах из России и Китая. Размеры, интерфейсы и внешний вид идентичны Raspberry Pi 3, но Repka Pi, как утверждают его создатели, имеет на 15-20% лучшую производительность. Компьютер работает так же, как и Raspberry Pi 3, на основе процессора ARM 64 с четырьмя ядрами архитектуры Cortex A53, но в отличие от аналога имеет больший объём оперативной памяти и кэша процессора.