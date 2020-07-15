Компания Inventive Retail Group планирует открыть 60 монобрендовых магазинов Xiaomi. Первая точка будет открыта 22 июля в ТРЦ «Fort Отрадное» в Москве, там будут продаваться смартфоны, планшеты, ноутбуки, фитнес-браслеты, смарт-часы и аксессуары для различных устройств.
У Xiaomi уже есть около трёх десятков монобрендовых магазинов Mi Store в нескольких крупных российских городах. Кроме того, существуют партнёрские точки, которыми управляют сторонние компании. Inventive Retail Group хочет помочь Xiaomi расширить присутствие на российском рынке. Смартфоны Xiaomi, по данным «Яндекс.Маркета», стали самыми востребованными в России в первой половине 2020 года — ими интересовались 29% посетителей сервиса, искавших смартфоны. На втором месте Samsung, а на третьем Apple с долями 20 и 19%.
Inventive Retail Group владеет в России сетями магазинов re:Store, Samsung, Huawei, Sony, LEGO, Nike, Street Beat и UNOde50. Партнёрство с Xiaomi позволит ей ускорить рост развития бизнеса. По мнению гендиректора аналитического агентства «Infoline-аналитика» Михаила Бурмистрова, 60 новых магазинов Xiaomi на всю Россию это очень мало, однако китайская компания всё равно может быть заинтересована в дополнительной рекламе и возможностях увеличения продаж.
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