Революция Apple 2027: стеклянный iPhone, умные очки и не только

Артем
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К своему 20-лелию компания готовит сразу несколько новых устройств, однако «ренессанс» от Apple начнется немного раньше. 

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Как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, Apple готовит ряд новых устройств, в надежде выйти из технологической стагнации и наверстать продажи, которые просели за последние пару лет. Старт даст складной iPhone Fold релиз которого намечается на конец 2026 года. Журналист в очередной раз акцентировал внимание на инновационном шарнире и практически отсутствующей складке в центре экрана.

Во второй половине 2027 года ожидается юбилейный iPhone. Его корпус будет практически полностью состоять из стекла, с подэкранной камерой и без единственного выреза на дисплее.

На смену Apple Vision Pro придут умные очки с камерой, микрофоном и динамиками для взаимодействия с Apple Intelligence. Устройство сравнивают с Ray-Ban от Марка Цукерберга. 

В том же году выйдут новые Apple Watch и AirPods с камерами для мониторинга здоровья и поддержки Visual Intelligence. 

Также Гурман ожидает релиза роботизированной руки с искусственным интеллектом. Устройство будет оснащено дисплеем размером с iPad. Он сможет вращаться на 360 градусов и обращать свое внимание к зрителю. Сам гаджет будет служить центром управления для умного дома, устройством для воспроизведения мультимедиа, проведения видеоконференций и мониторинга безопасности.
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Источник:
Bloomberg
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Комментарии

Aspard
+652
Aspard
Не к своему 20-леЛию, грамотеи хреновы, а к 20-летию iPhone.
35 минут назад
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