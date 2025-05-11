Революция Apple 2027: стеклянный iPhone, умные очки и не только

К своему 20-лелию компания готовит сразу несколько новых устройств, однако «ренессанс» от Apple начнется немного раньше.
Во второй половине 2027 года ожидается юбилейный iPhone. Его корпус будет практически полностью состоять из стекла, с подэкранной камерой и без единственного выреза на дисплее.
На смену Apple Vision Pro придут умные очки с камерой, микрофоном и динамиками для взаимодействия с Apple Intelligence. Устройство сравнивают с Ray-Ban от Марка Цукерберга.
В том же году выйдут новые Apple Watch и AirPods с камерами для мониторинга здоровья и поддержки Visual Intelligence.
Также Гурман ожидает релиза роботизированной руки с искусственным интеллектом. Устройство будет оснащено дисплеем размером с iPad. Он сможет вращаться на 360 градусов и обращать свое внимание к зрителю. Сам гаджет будет служить центром управления для умного дома, устройством для воспроизведения мультимедиа, проведения видеоконференций и мониторинга безопасности.
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