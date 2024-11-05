Рейтинг AnTuTu: названы самые быстрые iPhone и iPad

Артем


Данные собирались в период с 1 по 31 октября 2024 года.

Команда бенчмарка AnTuTu подвела итоги тестирования и представила свежий рейтинг самых производительных мобильных «яблочных» гаджетов. 

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Каждое устройство прошло не менее 1000 тестов, а место в списке определялось средним значением производительности.



Эксперты AnTuTu выяснили, что устройства с чипом Apple A17 Pro закономерно уступают Apple M1 в производительности. Первую пятерку стабильно занимают планшеты, за ними следует неполная линейка прошлогодних iPhone 15. Завершают рейтинг пара старших моделей iPhone 14, самым слабеньким оказался iPhone 15 Plus.
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Источник:
Antutu
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Комментарии

+6
Vadim
Авторы вобще разленились, выкладывают свежую новость с данными 23 года или уровень издательства остался прежним, работаем по системе скопировать и вложить и не забыть поменять название.
Сегодня в 13:23
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tellurian
+2014
tellurian Vadim
На скриншоте виден год.
Тут нет свежих продуктов 2024 года.
Сегодня в 14:50
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