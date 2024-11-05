Рейтинг AnTuTu: названы самые быстрые iPhone и iPad

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Данные собирались в период с 1 по 31 октября 2024 года.Команда бенчмарка AnTuTu подвела итоги тестирования и представила свежий рейтинг самых производительных мобильных «яблочных» гаджетов.Каждое устройство прошло не менее 1000 тестов, а место в списке определялось средним значением производительности.Эксперты AnTuTu выяснили, что устройства с чипом Apple A17 Pro закономерно уступают Apple M1 в производительности. Первую пятерку стабильно занимают планшеты, за ними следует неполная линейка прошлогодних iPhone 15. Завершают рейтинг пара старших моделей iPhone 14, самым слабеньким оказался iPhone 15 Plus.