Робопса научили разговаривать и выполнять уникальные трюки. Посмотрите, что он вытворяет

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Железный питомец по кличке Go2, может сопровождать хозяина на пробежке, выполнять акробатические трюки и отвечать на вопросы при помощи ChatGPT.Мехапёсель может передвигаться со скоростью до 9 км/ч в стандартной и до 12 в Pro-версии. При желании помощника можно привлечь к не особо тяжкой работе. Например, перенести сумки весом до 7,5 кг или собирать предметы при помощи дополнительной механической руки.Куда больше возможностей представлено ради развлечения. Go2 обучен различным танцам и трюкам. Достаточно просто попросить и железный стоит на передних лапах, размахивая задними или делает сальто не хуже опытного акробата. Также можно сделать пару снимков на камеру, которая встроена в мордочку. Пару мгновений и фото отправлено на смартфон хозяина.Понимать человеческий язык ему позволяет интегрированный чат-бот GPT, который работает в режиме реального времени. Также пёс может отвечать на заданные вопросы. Стоит заметить, что эта функция доступна только в продвинутой версии гаджета.Сверхширокоугольный LiDAR и массив из камер высокого разрешения, позволяет Go2 сканировать местность и не сталкиваться препятствиями. Если впереди лестница, каменистая поверхность или небольшая пропасть, пес без труда преодолеет или перепрыгнет затрудненный участок. А на ровной поверхности по команде будет следовать за вами.При этом робо-собака не такая уж и большая. При весе в 15 кг, ее рост составляет 40 см, а длинна около 70. А вот о цене такого уже не скажешь. Базовая модель обойдется в $1600 (~145 тысяч рублей) и $3050 (~276 тысяч рублей) проcят за Pro-версию. Плюсом за доставку $400 (~36 тысяч рублей) и 25% пошлины. И все это если вы живете в США. Впрочем, это все еще дешевле, чем пёс Spot от Boston Dynamics за $75000 (~6,7 миллиона рублей).