Робопёс обрел колеса и стал экстремалом

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Теперь робот перебирается через заборы, взбирается по лестницам, катается на рампах и смело прыгает с них.Компания Unitree Robotics представила продвинутую версию своего стального собакена Go2. Внешне, это все тот же бюджетный робот, только с колесами на четырех лапах. Они позволяют не только двигаться быстрее, но и перебираться через небольшие заборы ростом с себя.Также робот освоил скоростной спуск по ступенькам и катание на скейтерских рампах. Причем его трюкам могут позавидовать даже бывалые экстремалы — робопес под наклоном балансирует на передних лапах и смело спрыгивает с высот.Пока прокачанный питомец не появился на сайте и его стоимость неизвестна. Цена пешей версии Unitree Go2 — $1600 (~ 136 тыс руб).