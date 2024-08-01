Робопёс обрел колеса и стал экстремалом

Артем
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Теперь робот перебирается через заборы, взбирается по лестницам, катается на рампах и смело прыгает с них.

Компания Unitree Robotics представила продвинутую версию своего стального собакена Go2. Внешне, это все тот же бюджетный робот, только с колесами на четырех лапах. Они позволяют не только двигаться быстрее, но и перебираться через небольшие заборы ростом с себя. 



Также робот освоил скоростной спуск по ступенькам и катание на скейтерских рампах. Причем его трюкам могут позавидовать даже бывалые экстремалы — робопес под наклоном балансирует на передних лапах и смело спрыгивает с высот. 

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Пока прокачанный питомец не появился на сайте и его стоимость неизвестна. Цена пешей версии Unitree Go2 — $1600 (~ 136 тыс руб).
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Источник:
New Atlas
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Комментарии

Aspard
+568
Aspard
Мой комментарий не будет уникальным: хана нам)
час назад в 20:26
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