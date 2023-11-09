Робот спутал человека с овощем. Теперь на заводе траур

Артем
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Фото: Unsplash 
Трагедия произошла в Южной Корее. Сортировочная машина приняла отладчика техники за коробку болгарских перцев и нанесла ему травму несовместимые с жизнью.

Об инциденте сообщило издательство The Guardian. В сельскохозяйственном сортировочном центре провинции Кенсан-Намодо произошел сбой техники. Роботизированная рука, предназначенная для переноса коробок с овощами, перепутала техника с грузом, пока тот копался в ее настройках. 

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По слова местной полиции, машина схватила 40-летнего мужчину и буквально придавила к конвейеру. На место происшествия оперативно выехала бригада спасателей, доставила человека в ближайшую больницу. К несчастью, робот сильно нарушил «упаковку» сотрудника и спасти его не удалось.
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Источник:
The Guardian
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Комментарии

banditos
+133
banditos
Нарушил упаковку сотрудника)))
Восстание машин, Начало!!!;)
19 минут назад
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–123
Артём
ИИ-Скайнет в "действии"! Теперь точно мы не люди для всех, но даже и для ИИ ЛЮДИ — это просто ОВОЩИ!
18 минут назад
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