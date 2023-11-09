Робот спутал человека с овощем. Теперь на заводе траур

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Трагедия произошла в Южной Корее. Сортировочная машина приняла отладчика техники за коробку болгарских перцев и нанесла ему травму несовместимые с жизнью.Об инциденте сообщило издательство The Guardian. В сельскохозяйственном сортировочном центре провинции Кенсан-Намодо произошел сбой техники. Роботизированная рука, предназначенная для переноса коробок с овощами, перепутала техника с грузом, пока тот копался в ее настройках.По слова местной полиции, машина схватила 40-летнего мужчину и буквально придавила к конвейеру. На место происшествия оперативно выехала бригада спасателей, доставила человека в ближайшую больницу. К несчастью, робот сильно нарушил «упаковку» сотрудника и спасти его не удалось.