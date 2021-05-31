Kargu-2

По сведениям научного издания New Scientist, турецкая компания STM создала по заказу армии Турции дрон-камикадзе Kargu-2, который может атаковать любые цели даже без прямого приказа к атаке. Этот дрон использовался в марте 2020 года в вооружённом конфликте в Ливии. Подробностей о его применении до сих пор не было, и считалось, что эти дроны удалённо управлялись людьми.

Военные учёные разработали для Kargu-2 специальный режим атаки, который не требует человеческого участия. Дрон, начинённый взрывчаткой, сам определяет мишень, подлетает к ней и взрывается от удара. Он работает полностью автономно и не поддерживает связь с управляющим центром и операторами, которые обычно контролируют полёты и атаки.

Эксперты указывают, что это первый и, вероятно, пока единственный случай использования автономных машин для убийства людей, управляемых самостоятельно без участия человека. Робот сам определяет мишень для атаки.

Kargu-2

В зависимости от поставленной цели Kargu-2 может убивать людей (в том числе в местах их массового скопления) или взрывать объекты, как небольшие (например, автомобили), так крупные (например, заводы, склады, дома, мосты и т. п.)

Международное сообщество крайне обеспокоено использованием такого орудия убийства. Возникают множество вопросов, на которых пока нет ответов, например, по каким параметрам роботы определяют свою цель, какова вероятность некорректного определения цели и уничтожение объекта по ошибке. Кроме того, существует вероятность, что из-за багов в программировании или целенаправленного взлома роботы начнут уничтожать всё вокруг. Эксперты считают, что необходимо регулировать разработку автономного оружия, причём дискуссия о таком регулировании должна начаться на международном уровне незамедлительно.


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