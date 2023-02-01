Rode выпустил геймерские наушники с охлаждающим гелем и отстёгивающимся микрофоном





Австралийский производитель звукозаписывающего оборудования Rode представил новую гарнитуру для стримеров и геймеров NTH-100M.



Наушники получили 40-мм динамические драйверы, которые обеспечивают точную передачу звука с минимальными искажениями, а также съёмный конденсаторный микрофон. Rode позиционирует новинку, как идеальное устройство для редактирования подкастов и видео или игровых сессий. Из минусов — отсутствие шумоподавления и только проводное подключение.



Австралийский производитель звукозаписывающего оборудования Rode представил новую гарнитуру для стримеров и геймеров NTH-100M.Наушники получили 40-мм динамические драйверы, которые обеспечивают точную передачу звука с минимальными искажениями, а также съёмный конденсаторный микрофон. Rode позиционирует новинку, как идеальное устройство для редактирования подкастов и видео или игровых сессий. Из минусов — отсутствие шумоподавления и только проводное подключение.





Гарнитура предлагает пользователям амбушюры из пены с эффектом памяти, покрытые алькантарой с охлаждающим гелем CoolTech, а также фирменную систему фиксации оголовья FitLok.



Rode NTH-100M поступит в продажу позже в этом году по цене $189. Версия без микрофона, NTH-100, обойдётся в $139, а NTH-Mic можно будет приобрести отдельно за $69.