Rode выпустил геймерские наушники с охлаждающим гелем и отстёгивающимся микрофоном

Фархад

Rode NTH-100M

Австралийский производитель звукозаписывающего оборудования Rode представил новую гарнитуру для стримеров и геймеров NTH-100M.

Наушники получили 40-мм динамические драйверы, которые обеспечивают точную передачу звука с минимальными искажениями, а также съёмный конденсаторный микрофон. Rode позиционирует новинку, как идеальное устройство для редактирования подкастов и видео или игровых сессий. Из минусов — отсутствие шумоподавления и только проводное подключение.

Rode NTH-100M
Rode NTH-100M
Rode NTH-100M


Гарнитура предлагает пользователям амбушюры из пены с эффектом памяти, покрытые алькантарой с охлаждающим гелем CoolTech, а также фирменную систему фиксации оголовья FitLok.

Rode NTH-100M поступит в продажу позже в этом году по цене $189. Версия без микрофона, NTH-100, обойдётся в $139, а NTH-Mic можно будет приобрести отдельно за $69.

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Источник:
Engadget
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Комментарии

+353
Geek
Прочёл : с охлаждающим геем 🤣
2 часа назад в 15:07
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