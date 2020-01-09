





























Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers (ROG) представил игровой ноутбук Zephyrus G15 в компактном ультратонком форм-факторе, оснащенный геймерским дисплеем с частотой обновления до 240 Гц и мощным процессором.Геймерское устройство толщиной 19,9 мм и весом 2,1 кг оснащено возможностью подзарядки от адаптера Type-C и беспроводным модулем Wi-Fi 6-го поколения. В основе аппаратной комплектации — восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 с 16 исполняемыми потоками. В максимальной комплектации ноутбук оснащается видеокартой GeForce RTX 2060, разгоняемой с помощью технологии ROG Boost до тактовой частоты 1298 МГц при энергопотреблении 65 Вт.Экран Zephyrus G15 поддерживает частоту обновления до 240 Гц, скорость отклика 3 мс и имеет сертификацию Pantone. Габариты ноутбука позволяют переносить его в обычном рюкзаке. Благодаря узкой экранной рамке с трех сторон 15-дюймового дисплея корпус ноутбука Zephyrus G15 удалось сделать компактным, как у большинства 14-дюймовых моделей.Шлифованная металлическая поверхность отделки крышки перекликается с оформлением вентиляционной решетки в нижней части рамки дисплея. Небольшой вырез в крышке позволяет открывать ноутбук одним пальцем. В модели Zephyrus G15 не предусмотрена многоцветная RGB-иллюминация. Чтобы поддержать строгий профессиональный имидж устройства выбор был сделан в пользу более сдержанной однотонной белой подсветки.Пополнить заряд аккумулятора ноутбука можно в любой момент с помощью адаптера со штекером Type-C. Теперь пополнить заряд ноутбука можно в любой момент даже от портативного внешнего аккумулятора, например, ASUS ZenPower Pro PD. При питании от такого адаптера ноутбук может выполнять ежедневные задачи, не требующие использования дискретной видеокарты.Для высокоскоростного соединения по беспроводным сетям в ноутбуке предусмотрен модуль Wi-Fi 6-го поколения (Gig+). При подключении к совместимому маршрутизатору пропускная способность беспроводного соединения может составлять до 2,4 Гбит/с. Новый стандарт значительно улучшает эффективность соединения в загруженных сетях с большим количеством подключенных устройств. При этом снижается латентность сигнала, что особенно важно в динамичных онлайн-играх, и повышается пропускная способность для исходящих потоковых трансляций.Процессор AMD Ryzen 7 4800HS обладает вдвое большим количеством ядер, чем предшествующая модель. Ноутбук Zephyrus G15 оснащается 8-ядерным процессором с 16 исполняемыми потоками, созданным на основе архитектуры Zen 2. В максимальную аппаратную комплектацию устройства входят 32 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц по двум каналам, твердотельный накопитель емкостью до 1 ТБ с интерфейсом NVMe, и видеокарта GeForce RTX 2060, Архитектура NVIDIA Turing объединяет технологии трассировки лучей в реальном времени, искусственного интеллекта и программируемого шейдинга.Экран ноутбука Zephyrus G15 поддерживает частоту обновления до 240 Гц — в четыре раза выше, чем у обычных мониторов. Скорость отклика 3 мс позволяет избежать размытия при отображении быстро движущихся объектов на экране, что важно для динамичных шутеров от первого лица и заметно даже при прокрутке веб-страниц.Дисплей ноутбука прошел фабричную калибровку цветопередачи, точность которой подтверждена сертификацией Pantone Validated. Матрица IPS обладает 100% охватом цветового пространства sRGB. Относительная площадь экрана составляет 81%.В ноутбуке Zephyrus G15 используется система охлаждения представляет с сочетанием аппаратных и программных решений, повышающих стабильность работы при низком шуме.Технология защиты от пыли и автоматического очищения препятствует накоплению загрязняющих частиц внутри корпуса. Специальные пылевыводящие туннели в кожухах вентиляторов выдувают частицы пыли, не позволяя им накапливаться на радиаторных решетках и вентиляторах. Радиаторные трубки отводят тепло от центрального процессора, графического процессора и элементов подсистемы питания. Для усиления воздушных потоков применяются вентиляторы n-Blade. Лопасти вентиляторов изготавливаются из жидкокристаллического полимера, а увеличенное количество лопастей (до 83 в каждом вентиляторе) способствует усилению воздушных потоков.Предусмотрены профили настроек для работы системы охлаждения в различных режимах. Режим Turbo разгоняет вентиляторы при выполнении особо «тяжелых» задач, сбалансированный режим обеспечивает высокую частоту смены кадров в играх при низком уровне шума, бесшумный режим подходит для выполнения нетребовательных к системным ресурсам повседневных задач в тишине. Переключение между режимами осуществляется с помощью горячих клавиш на клавиатуре устройства.В Zephyrus G15 установлено два фронтальных динамика с технологией усиления, которая позволяет увеличивать громкость воспроизведения без искажения звучания. Программное обеспечение Sonic Studio III формирует виртуальное пространственное звучание в наушниках в формате 7.1.Клавиатура ноутбука оптимизирована для игр, форма и расположение клавиш способствуют точному управлению в играх и комфортному вводу текста. Технология ROG Overstroke обеспечивает раннее срабатывание клавиш, а технология независимой обработки нажатия каждой клавиши гарантирует корректную обработку ввода при одновременной активации нескольких кнопок. Расположение клавиш такое же, как на обычной настольной клавиатуре, с разделением на группы. Для часто используемых команд предусмотрены «горячие» клавиши.Три порта USB 3.2 Gen1 Type-A позволяют подключить к ноутбуку игровую мышь, джойстик и внешний накопитель. Обратимый порт USB Type-C предназначен не только для передачи данных — он поддерживает совместимость с интерфейсом DisplayPort 1.4 для вывода видеосигнала на внешние мониторы. Порт HDMI 2.0b позволяет выводить видео с частотой обновления до 60 Гц на внешние мониторы и ТВ-панели в разрешении 4K Ultra-HD.