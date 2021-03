Первый робот-пылесос был изобретён несколько десятилетий назад и уже тогда казался футуристичным. За это время технологии шагнули далеко вперёд, современные модели предлагают такие инновации, о которых мы раньше не могли мечтать. Домашняя техника становится сложнее, но её главная задача — упрощать нам жизнь, а это требует кардинального пересмотра взаимодействия с пользователем.И если раньше пылесборники в пылесосах приходилось очищать вручную (а копаться в грязи — не особо приятно занятие), то теперь появились модели, которые делают это за вас самостоятельно. Никому не нравится часто очищать пылесборники, поэтому инженеры придумали, как можно избежать этого. Пылесос может сам сбрасывать пыль и мусор в специальный резервуар, пользователю остаётся лишь время от времени избавлять от содержимого этого резервуара.Как работает это изобретение?В комплектацию робота пылесоса входит зарядная станция, совмещённая с резервуаром для сброса пыли. Когда пылесос завершает работу, он подъезжает к зарядной станции, начинает заряжаться и одновременно с этим выбрасывает в резервуар собранный с пола мусор. Станция буквально высасывает из него пыль с помощью сильного отрицательного потока воздуха, после чего пылесос вновь становится чистым внутри. При этом пыль не попадает в воздух, это исключено благодаря плотной состыковке пылесоса и станции. Не удивлюсь, если вы спросите: когда же такой чудо-пылесос поступит в продажу и станет доступен всем, кто хочет жить в чистом доме и не возиться с пылью?В последние годы рынок роботов-пылесосов показывает стремительный рост, но себестоимость их производства растёт из-за дефицита и подорожания многих компонентов, включая микросхемы, отвечающие за работу наиболее продвинутых функций. Это означает, что роботы-пылесосы не будут дешеветь в ближайшее время, особенно если речь заходит о топовых моделях, оснащённых станциями для сбора пыли. Именно по этой причине многие из нас даже не в курсе, что такие пылесосы уже производятся и продаются.Один из производителей роботов пылесосов со станцией для сбора пыли — компания Roidmi. Её наиболее популярная модель — Roidmi EVE Plus со станцией, которая всасывает из пылесоса пыль с давлением 23 кПа (эквивалент приблизительно 0,23 атмосферы или давления столба воды высотой 2,3 м). Такого давления достаточно для того, чтобы быстро и эффективно очистить пылесборник внутри пылесоса.Станция обладает ёмкостью 3 литра, чего достаточно для ежедневного сбора пыли на протяжении месяца. Пыль внутри станции стерилизуется озоновым излучением, а её повторное попадание в воздух исключено использованием вакуумной конструкции. Когда накопитель внутри станции заполнится, можно просто выбросить его. Вам не придётся чистить пылесос, мыть его, дезинфицировать, стерилизовать — во всём этом нет необходимости.Сам пылесос Roidmi EVE Plus обладает системой навигации на основе лазеров LDS4.0, которая позволяет ему избегать препятствия вроде мебели и стен, а также строить карты помещений площадью до нескольких сотен квадратных метров. Поддерживается как сухая, так и влажная уборка с помощью щёток и тряпочки, заряда хватает на 250 минут уборки, а этого достаточно для того, чтобы тщательно вычистить пол даже в очень большой квартире.Самое время заменить ваш старый пылесос на Roidmi EVE Plus