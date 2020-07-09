





Роскачество протестировало 18 новых смартфонов. Программа испытаний была разработана и реализуется Роскачеством совместно с международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров.После режима самоизоляции среди россиян изменилось отношение к покупке смартфонов и всей остальной электроники. Некоторые были вынуждены отложить покупку новых гаджетов, а остальные пересмотрели свой подход к выбору, тщательно изучая характеристики, а также соотношение цены и качества.Сообщается, что 42,6% респондентов опроса Роскачества отложили покупку новых гаджетов и бытовых приборов на более позднее время. 25% стали выбирать технику по наилучшему соотношению цены и качества.Генеральный директор PRICE.RU Елена Суховей рассказала, что после снятия карантинных мер и открытия офлайн-магазинов рынок смартфонов вырос на 33%. Средняя цена на смартфон в России этой весной составила 18 274 рубля, что на 23% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.Отмечается, что бестселлером среди смартфонов в России во время карантинных мер стали гаджеты Xiaomi, которые в апреле-мае обогнали по спросу ближайших конкурентов: Samsung – в 1,7, Honor – в 2,7 и Apple – в 7,8 раза. Бюджетная модель китайского производителя Redmi Note 9S 64 GB за 16 600 рублей обошла в нашем рейтинге новый смартфон от Samsung – Galaxy M21 64 GB (15 590 рублей).Роскачество отмечает, что зачастую у некоторых моделей Xiaomi может быть не слишком стабильная и качественная камера, но в этот раз Redmi Note 9S обходит камеру Galaxy M21, но уступает iPhone. Из слабых мест эксперты назвали дисплей — у него плохая читаемость под углом и слабая контрастность.Эксперты подчеркивают, что этой весной самым быстрорастущим брендом среди «бюджетников» стал Realme, который запустился в России в 2019 году. К лету были протестированы две модели этого производителя — 6 (128 GB) и C3, обе в категории до 20 тысяч рублей.