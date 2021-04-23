





С 1 апреля 2021 года в России вступил в силу закон, обязывающий магазины продавать смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-телевизоры с предустановленным российским софтом. Роспотребнадзор выступил с разъяснением: отсутствие такого софта на устройстве является основанием для того, чтобы вернуть товар продавцу как бракованный.Конечно, магазин может отказаться удовлетворять возврат на таком основании, тогда вопрос придётся решать через суд, а у судьи может оказаться иное мнение на этот счёт, нежели у Роспотребнадзора.Обеспечивать возможность предустановки российского софта на устройства обязаны производители, причём законодатель предусмотрел несколько вариантов на выбор. Можно сразу вшить программы на гаджет на этапе предпродажной подготовки, можно при первичной вывести экран с предложением установить софт из перечня, а можно добавить на рабочий стол иконки для скачивания «обязательных» приложений. На айфонах, например, при первом запуске открывается App Store с подборкой российского софта — можно выбрать программы, которые хочется установить или проигнорировать выбор.Магазин может не признать отсутствие предустановленного российского софта в качестве недостатка устройства по нескольким причинам. Во-первых, сложно будет установить, действительно ли пользователю не было предложено установить их или он отказался от них самостоятельно. А во-вторых, весь этот софт есть в магазинах приложений, а установить его — дело нескольких минут. Кроме того, сложно представить покупателя, который пойдёт в магазин и будет высказывать недовольство тем, что на его смартфоне нет таких полезных приложений, как ICQ и «Маруся». Разве что это окажется какой-нибудь пранкер.