Россияне массово скупают ноутбуки без Windows. Что случилось?

С января по апрель 2023 года, доля проданных устройств без операционной системы выросла с 9 до 20%, в сравнении с аналогичным периодом в 2022 году. Пользователи предпочитают самостоятельно «накатывать» софт на ноутбуки по двум причинам. Об этом сообщают «Известия».Основным критерием отказом от портативных ПК с предустановленной Windows стала более низкая цена устройства. При покупке «чистого» ноутбука можно сэкономить от 5 до 7 тысяч рублей. Далее операционная система скачивается со сторонних ресурсов бесплатно, а ключ активации можно найти за 500-1000 рублей или обойтись бесплатным взломом при помощи пиратского софта.Вторая причина относится больше к опытным пользователям. Многие считают, что лицензионный дистрибутив Windows запускает ряд ненужных процессов, которые влияют на производительность. В сети есть масса «пиратских» сборок с урезанными функциями, которые пользуются большим спросом из-за улучшенной оптимизации.Однако самодеятельность не всегда заканчивается желаемым результатом. По словам ретейлеров многие пользователи не могут справиться с самостоятельной установкой системы и драйверов, после чего пытаются оформить возврат на купленное устройство.