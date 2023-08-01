Россияне массово скупают ноутбуки без Windows. Что случилось?

Артем
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Фото: Известия

С января по апрель 2023 года, доля проданных устройств без операционной системы выросла с 9 до 20%, в сравнении с аналогичным периодом в 2022 году. Пользователи предпочитают самостоятельно «накатывать» софт на ноутбуки по двум причинам. Об этом сообщают «Известия».

Основным критерием отказом от портативных ПК с предустановленной Windows стала более низкая цена устройства. При покупке «чистого» ноутбука можно сэкономить от 5 до 7 тысяч рублей. Далее операционная система скачивается со сторонних ресурсов бесплатно, а ключ активации можно найти за 500-1000 рублей или обойтись бесплатным взломом при помощи пиратского софта.

Вторая причина относится больше к опытным пользователям. Многие считают, что лицензионный дистрибутив Windows запускает ряд ненужных процессов, которые влияют на производительность. В сети есть масса «пиратских» сборок с урезанными функциями, которые пользуются большим спросом из-за улучшенной оптимизации. 

Однако самодеятельность не всегда заканчивается желаемым результатом. По словам ретейлеров многие пользователи не могут справиться с самостоятельной установкой системы и драйверов, после чего пытаются оформить возврат на купленное устройство.
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Источник:
Известия
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Комментарии

MaxiTrends
+60
MaxiTrends
Новость про ноуты на винде и на фотке мак.

Ресурс совсем скатился?)
Сегодня в 10:46
#
YABLOKOFON
+218
YABLOKOFON MaxiTrends
Название статьи «ноутбуки без виндовс»
Макбук это ноутбук без виндовс там мак ос, так что не подкопаешься 🤣
Сегодня в 11:10
#
+66
Gandalf2021 YABLOKOFON
Так про Макбуки в статье ни слова… Мозгов не прибавилось, к сожалению, ставят пиратские Виндовс, а те кто ещё поглупее ставят сборки Виндовс с троянами, которые добрый дядя сделал исключительно для пользы устанавливающих сии поделки со времён ZverDVD, со всеми вытекающими…
И это вместо того, чтобы повышать грамотность и ставить UNIX-подобные Линукс или Хакинтош =)
Сегодня в 12:14
#
Dmitriy
+635
Dmitriy
Это давно нормальная практика у многих, уже десятилетиями. Переплата за oem-лицуху не всем нужна.
Сегодня в 13:43
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