Россияне смогут покататься на электромосквиче уже в 2025 году

Артем
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Во всяком случае, на это рассчитывает директор автозавода по производству Олег Масляков, который поделился подробностями о будущей судьбе электрокара. 

Об этом сообщают «РИА Новости». По словам Маслякова электрическую модель «Москвича» готовятся представить в 2025 году. Планируется, что основные компонентны транспорта будут российскими. К ним относятся электродвигатель, тяговая батарея и другие элементы. 

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Также директор автозавода завода заверил, что ищет новые пути для сотрудничества:

«Сейчас мы активно работаем над наладкой производства и переговорами с российскими поставщиками».

Каким процентом российских деталей будут снабжать электромосквич, пока неизвестно. Вполне вероятно, что история повториться и завод просто поменяет логотипы на китайских иномарках, как это случилось в случае с «Москвич 3».
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Источник:
РИА Новости
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Комментарии

+64
MRS
Уже😅
Сегодня в 09:46
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+204
Виктор Пересвет
Давно надо было ужесточить санкции, уже бы все ездили на водороде и электричестве!) А мооожет, и на воде🤓😇
часов назад в 12:03
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