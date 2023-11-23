Россияне смогут покататься на электромосквиче уже в 2025 году

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«Сейчас мы активно работаем над наладкой производства и переговорами с российскими поставщиками».

Во всяком случае, на это рассчитывает директор автозавода по производству Олег Масляков, который поделился подробностями о будущей судьбе электрокара.Об этом сообщают «РИА Новости». По словам Маслякова электрическую модель «Москвича» готовятся представить в 2025 году. Планируется, что основные компонентны транспорта будут российскими. К ним относятся электродвигатель, тяговая батарея и другие элементы.Также директор автозавода завода заверил, что ищет новые пути для сотрудничества:Каким процентом российских деталей будут снабжать электромосквич, пока неизвестно. Вполне вероятно, что история повториться и завод просто поменяет логотипы на китайских иномарках, как это случилось в случае с «Москвич 3».