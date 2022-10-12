Apple iphone

Россиянин проверил функцию iPhone 14. Ни машины, ни результатов

Артем
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Для проверки датчика ДТП российский блогер разбил «восьмерку».

Результатами теста видеоблогер поделился на своем YouTube канале. Желая проверить функцию Crash Detection энтузиаст пожертвовал автомобилем ВАЗ-2108. Эксперимент проводился, чтобы выяснить, вызовет ли iPhone 14 службу спасения после аварии. 

Сам тестировщик кататься не стал, соорудив крепления, которые фиксируют руль и педали транспорта для езды без водителя. Подопытный смартфон был закреплен на лобовом стекле. В качестве конечной остановки использовался бетонный блок, в который «восьмерка» въехала на скорости 40 км/ч.


В итоге «яблочный» девайс никак не отреагировал на резкую встряску при встрече со «стеной» и полезная функция по каким-то причинам в России бесполезна. 

Сообщить об экстренном происшествии все же можно, но делать это придется самостоятельно. Для этого нужно зажать кнопку выключения вместе с любой кнопкой громкости и дождаться пока на экране появится «Экстренный вызов — SOS». После этого можно либо сдвинуть ползунок вправо или продолжить удержание кнопок для вызова помощи.

Ранее мы рассказывали, как смартфоны линейки iPhone 14 неоднократно вызывали службу спасения во время поездки на аттракционах.
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Источник:
YouTube
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Комментарии

+49
MRS
Ну понятно, что это хрень полная.
12 октября 2022 в 10:02
#
+10
Aleks Vlasov MRS
Возможно, она просто отключена в России
12 октября 2022 в 10:43
#
AleX_another
+666
AleX_another Aleks Vlasov
С нашими дорогами будет вызывать каждые 10 минут. Если уж аттракционы активируют;))
12 октября 2022 в 17:29
#
Ckor_30
+608
Ckor_30
🤣🤣🤣
12 октября 2022 в 10:38
#
tellurian
+4555
tellurian
Думаю она работает только в сша. Есть региональная привязка функции. И нужна американская версия айфона.
12 октября 2022 в 11:16
#
+4417
Carter_Mayers
Ну головы же нет на плечах, и вправду, надо всё проверить лично. Действительно, как пишут выше, может просто в РФ не работает, как некоторые другие функции.
12 октября 2022 в 13:58
#
Dmitriy
+280
Dmitriy
Надо ему было с ним с крыши сигануть, может встряска нужна другая....
Вчера в 21:27
#