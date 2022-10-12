Россиянин проверил функцию iPhone 14. Ни машины, ни результатов

Для проверки датчика ДТП российский блогер разбил «восьмерку».
Результатами теста видеоблогер поделился на своем YouTube канале. Желая проверить функцию Crash Detection энтузиаст пожертвовал автомобилем ВАЗ-2108. Эксперимент проводился, чтобы выяснить, вызовет ли iPhone 14 службу спасения после аварии.
Сам тестировщик кататься не стал, соорудив крепления, которые фиксируют руль и педали транспорта для езды без водителя. Подопытный смартфон был закреплен на лобовом стекле. В качестве конечной остановки использовался бетонный блок, в который «восьмерка» въехала на скорости 40 км/ч.
В итоге «яблочный» девайс никак не отреагировал на резкую встряску при встрече со «стеной» и полезная функция по каким-то причинам в России бесполезна.
Сообщить об экстренном происшествии все же можно, но делать это придется самостоятельно. Для этого нужно зажать кнопку выключения вместе с любой кнопкой громкости и дождаться пока на экране появится «Экстренный вызов — SOS». После этого можно либо сдвинуть ползунок вправо или продолжить удержание кнопок для вызова помощи.
Ранее мы рассказывали, как смартфоны линейки iPhone 14 неоднократно вызывали службу спасения во время поездки на аттракционах.
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