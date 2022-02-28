Европа и США выступают за отключение российских банков от SWIFT. 

Изначально пошли слухи, что это произойдет со всеми банками в России, чуть позже американское издание CNN уточнило, что США и ЕС рассматривают возможность отключения от SWIFT отдельных российских банков и компаний, а не всей страны. 

Разберем, что такое SWIFT и что будет в случае отключения банков от него. 

Что такое SWIFT?



SWIFT (абб. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) — это всемирное объединение финансовых учреждений, базирующийся в Бельгии. Его задача — обеспечивать безопасные сообщения между участниками. 

SWIFT был создан в 1973 году. Тогда 239 банков из 15 стран объединились, чтобы сделать возможными международные переводы. В мире есть несколько подобных систем, SWIFT — самая массовая. Ей пользуются около 11 000 компаний из более чем 200 стран.

SWIFT напрямую не осуществляет никаких переводов и не хранит средства, но является важной частью мировой банковской инфраструктуры, обеспечивающей международные денежные переводы. 

Технически SWIFT — это сочетание букв и цифр, которое присваивается каждому банку в системе международных расчетов. При каждом переводе денег заграницу российский банк потребует указать SWIFT-код банка получателя. 

Почему SWIFT находится в центре внимания?  



Хотя SWIFT не является политической организацией, ее важность для глобальных денежных потоков означает, что она часто рассматривается как геополитический инструмент в рамках пакетов санкций. Если отключить страну от SWIFT, денежные потоки в нее и из нее окажутся ограничены, что приведет к экономическим потерям. 

Эта мера рассматривалась в 2013 и 2014 годах против России за действия в отношениях Крыма. В 2018 году от SWIFT отключили Иран за его ядерную программу. В итоге перечислить деньги на счета иранских банков из-за границы оказалось невозможно. Сделать это можно только обходными путями — на частные счета в иностранных банках или иранских за пределами страны. 

Что будет, если Россию отключат от SWIFT? 


То же самое, что было с Ираном — на счета в российских банках будет невозможно перевести деньги из-за границы. При этом, в России они будут полноценно функционировать, ограничения будут действовать только на международные переводы. 

«Если действительно Россию отключат от SWIFT, то внутри страны это ни на что не повлияет — для внутрибанковских платежей у нас создана Национальная платежная система "МИР" и наши банки между собой могут спокойно рассчитываться, — они даже не заметят отсутствие SWIFT», — считает замглавы комитета Госдумы Олег Матвейчев.

Как мы уже сказали, Иран использует обходные пути для получения средств из-за рубежа. Почти весь крупный и средний бизнес страны имеет счета в зарубежных банках, преимущественно в ОАЭ, Турции, Ираке, Тайване. Кроме того, в СНГ существует ряд банков, полностью или частично принадлежащих Иранским компаниям. Например, Мир Бизнес Банком на 100% владеет Национальному Банку Ирана. 

В России могут быть приняты подобные меры. «Какой-нибудь банк в Гонконге будет гонять нам деньги туда-сюда за комиссионные в размере 0,1 процента платежа. Позже возникнет конкуренция между банками, и они потом будут снижать ставки. Это могут быть казахстанцы, сербы или армяне… Поэтому только в первые две недели после отключения от SWIFT может возникнуть некоторая неразбериха на уровне мелкой неприятности», — полагает Олег Матвейчев. 

Какие банки могут попасть под санкции? 



Самые жесткие санкции уже коснулись ВТБ, Промсвязьбанка, Совкомбанка, банка «Открытие», Новикомбанка. Их внесли в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). Это значит, что их активы в США заблокированы, долларовые платежи ими запрещены, транзакции с американскими контрагентами тоже. С картами этих банков уже не работают сервисы Apple Pay и Google Pay. 

Под ограничение также попал Сбербанк. Он добавлен в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корреспондентские счета в США. «Это действие ограничит доступ СберБанка к операциям в долларах. СберБанк является крупнейшим банком в России, владеет почти одной третью всех активов российского банковского сектора, тесно связан с мировой финансовой системой и системно важен для российской финансовой системы», — прокомментировал ситуацию Белый дом. 

От SWIFT Россию пока не отключили. Если это произойдет, ограничения коснутся только международные транзакции. 


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Какие платежные сервисы работают в России. Пока что Какие платежные сервисы работают в России. Пока что

Госдума официально сообщила, будет ли Apple блокировать iPhone, iPad и Mac в России Госдума официально сообщила, будет ли Apple блокировать iPhone, iPad и Mac в России

Павел Дуров пригрозил отключить Telegram-каналы с новостями (ОБНОВЛЕНО) Павел Дуров пригрозил отключить Telegram-каналы с новостями (ОБНОВЛЕНО)