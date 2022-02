Что такое SWIFT?

Почему SWIFT находится в центре внимания?

Что будет, если Россию отключат от SWIFT?

Какие банки могут попасть под санкции?

Европа и США выступают за отключение российских банков от SWIFT.Изначально пошли слухи, что это произойдет со всеми банками в России, чуть позже американское издание CNN уточнило, что США и ЕС рассматривают возможность отключения от SWIFT отдельных российских банков и компаний, а не всей страны.Разберем, что такое SWIFT и что будет в случае отключения банков от него.SWIFT (абб. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) — это всемирное объединение финансовых учреждений, базирующийся в Бельгии. Его задача — обеспечивать безопасные сообщения между участниками.SWIFT был создан в 1973 году. Тогда 239 банков из 15 стран объединились, чтобы сделать возможными международные переводы. В мире есть несколько подобных систем, SWIFT — самая массовая. Ей пользуются около 11 000 компаний из более чем 200 стран.SWIFT напрямую не осуществляет никаких переводов и не хранит средства, но является важной частью мировой банковской инфраструктуры, обеспечивающей международные денежные переводы.Технически SWIFT — это сочетание букв и цифр, которое присваивается каждому банку в системе международных расчетов. При каждом переводе денег заграницу российский банк потребует указать SWIFT-код банка получателя.Хотя SWIFT не является политической организацией, ее важность для глобальных денежных потоков означает, что она часто рассматривается как геополитический инструмент в рамках пакетов санкций. Если отключить страну от SWIFT, денежные потоки в нее и из нее окажутся ограничены, что приведет к экономическим потерям.Эта мера рассматривалась в 2013 и 2014 годах против России за действия в отношениях Крыма. В 2018 году от SWIFT отключили Иран за его ядерную программу. В итоге перечислить деньги на счета иранских банков из-за границы оказалось невозможно. Сделать это можно только обходными путями — на частные счета в иностранных банках или иранских за пределами страны.То же самое, что было с Ираном — на счета в российских банках будет невозможно перевести деньги из-за границы. При этом, в России они будут полноценно функционировать, ограничения будут действовать только на международные переводы.«Если действительно Россию отключат от SWIFT, то внутри страны это ни на что не повлияет — для внутрибанковских платежей у нас создана Национальная платежная система "МИР" и наши банки между собой могут спокойно рассчитываться, — они даже не заметят отсутствие SWIFT», — считает замглавы комитета Госдумы Олег Матвейчев.Как мы уже сказали, Иран использует обходные пути для получения средств из-за рубежа. Почти весь крупный и средний бизнес страны имеет счета в зарубежных банках, преимущественно в ОАЭ, Турции, Ираке, Тайване. Кроме того, в СНГ существует ряд банков, полностью или частично принадлежащих Иранским компаниям. Например, Мир Бизнес Банком на 100% владеет Национальному Банку Ирана.В России могут быть приняты подобные меры. «Какой-нибудь банк в Гонконге будет гонять нам деньги туда-сюда за комиссионные в размере 0,1 процента платежа. Позже возникнет конкуренция между банками, и они потом будут снижать ставки. Это могут быть казахстанцы, сербы или армяне… Поэтому только в первые две недели после отключения от SWIFT может возникнуть некоторая неразбериха на уровне мелкой неприятности», — полагает Олег Матвейчев.Самые жесткие санкции уже коснулись ВТБ, Промсвязьбанка, Совкомбанка, банка «Открытие», Новикомбанка. Их внесли в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). Это значит, что их активы в США заблокированы, долларовые платежи ими запрещены, транзакции с американскими контрагентами тоже. С картами этих банков уже не работают сервисы Apple Pay и Google Pay.Под ограничение также попал Сбербанк. Он добавлен в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корреспондентские счета в США. «Это действие ограничит доступ СберБанка к операциям в долларах. СберБанк является крупнейшим банком в России, владеет почти одной третью всех активов российского банковского сектора, тесно связан с мировой финансовой системой и системно важен для российской финансовой системы», — прокомментировал ситуацию Белый дом.От SWIFT Россию пока не отключили. Если это произойдет, ограничения коснутся только международные транзакции.