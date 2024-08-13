Российские магазины временно заморозят цены на электронику

Александр



Федеральная антимонопольная служба предложила сетям магазинов DNS, «М.Видео» и «Ситилинк» добровольно ограничить наценки и цены на некоторые виды бытовой техники и электроники. Они согласились.

По мнению ФАС, этот шаг сдержит рост цен и повысит доступность электронных товаров для жителей РФ. Сейчас ритейлеры работают над составлением списка товаров и товарных категорий, цены на которые будут временно заморожены.

Как сообщила пресс-служба «М.Видео», цены на некоторые товары будут зафиксированы в течение месяца — с конца августа до конца сентября. В других сетях пока не определились, как долго они готовы искусственно бороться с инфляцией предложенным регулятором методом. По мнению экспертов, из-за усложнения расчётов с зарубежными поставщиками (в том числе из Китая) цены на электронику в России могут вырасти к осени на 15-20%.
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Комментарии

tellurian
+1652
tellurian
С чего вдруг такая забота?
Ведь потом отыграют назад и сильно.
час назад в 14:58
#
+162
просто дед tellurian
Показать заботку ))))
Коммуналка прыгнула на 30% с июля (в моем регионе, в остальных ХЗ), утильсбор щас в октября в космос улетит, надо как то накал снижать.
час назад в 15:03
#
tellurian
+1652
tellurian просто дед
Утиль для коммерческих организаций взлетит. Для частников нет.
54 минуты назад
#
tellurian
+1652
tellurian просто дед
Надо ждать постановление правительства. В сентябре будет вроде
46 минут назад
#
+162
просто дед tellurian
Как показывает практика , хорошего лучше не ждать )))
44 минуты назад
#
+946
hate_u tellurian
Временно заморозят цены на калькуляторы, чтобы показать заботу о школьниках.
51 минуту назад
#
kucc
+17
kucc
В экономике чудес не бывает. Можно только попытаться отсрочить неизбежное.
час назад в 15:06
#
tellurian
+1652
tellurian kucc
Главное не переусердствовать
52 минуты назад
#
Dmitriy
+1094
Dmitriy
Предложили добровольно...
Ха, если на предписания ФАС кладут то тут просто не заметят.
46 минут назад
#
tellurian
+1652
tellurian Dmitriy
Они тут вместе выступили. Понять бы какая цель.
23 минуты назад
#
+467
den3221
Так друзья, мы скоро ничего не сможем купить! И все равно будет на сколько там цена взлетела на 20 процентов или на 45 процентов. С такой инфляцией мы и так образно говоря без штанов почти.
41 минуту назад
#
+935
Paspartu den3221
Вы с собой на вы?
25 минут назад
#
tellurian
+1652
tellurian den3221
Ещё и проблемы с оплатой накладывается
22 минуты назад
#