Российские магазины временно заморозят цены на электронику

Федеральная антимонопольная служба предложила сетям магазинов DNS, «М.Видео» и «Ситилинк» добровольно ограничить наценки и цены на некоторые виды бытовой техники и электроники. Они согласились.
По мнению ФАС, этот шаг сдержит рост цен и повысит доступность электронных товаров для жителей РФ. Сейчас ритейлеры работают над составлением списка товаров и товарных категорий, цены на которые будут временно заморожены.
Как сообщила пресс-служба «М.Видео», цены на некоторые товары будут зафиксированы в течение месяца — с конца августа до конца сентября. В других сетях пока не определились, как долго они готовы искусственно бороться с инфляцией предложенным регулятором методом. По мнению экспертов, из-за усложнения расчётов с зарубежными поставщиками (в том числе из Китая) цены на электронику в России могут вырасти к осени на 15-20%.
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