Российские маршрутизаторы снабдят процессорами «Байкал»

Проектированием займется компания QTECH. Поступление устройств в продажу намечено на 2024 год.Одной из главных задач создания отечественных маршрутизаторов является развитие импортозамещения в IT-сфере. Компания QTECH намерена продвигать новые линейки оборудования, локализованные для российского потребителя.Одним из первых маршрутизаторов станет QSR-2200-10TBX-AC. Устройство будет основано на чипе Baikal-M (BE-M1000). Также в его состав входит восемь вычислительных ядер Arm Cortex-A57 с тактовой частотой до 1,5 ГГц (архитектура Armv8-A) и ускоритель Arm Mali-T628 с частотой до 750 МГц.Модель снабдят восемью LAN-портами 2.5GbE, двумя WAN-портами 10GbE SFP, сетевым портом управления, а также разъёмом USB 2.0 и портом RS-232 (RJ45). Питание обеспечит встроенный блок на 100–240 В. Есть вероятность добавления поддержки стандарта IEEE802.3bz. Новинка позволит обеспечить защиту сети от несанкционированного доступа или вредоносного ПО при помощи ряда функций безопасности.Компания QTECH намерена максимально расширить применение отечественных компонентов для производства оборудования к 2025 году.