



По данным «Известий», компания Apple не смогла активировать все возможности своих новых смартфонов в России из-за требований властей страны. Apple пыталась получить разрешение на использование чипа U1, но ей ответили отказом.



Чип U1 работает в частотном диапазоне 6 ГГц. Формально в России можно использовать частоты от 2,85 до 10,6 ГГц, однако мощность передатчика не должна превышать −47…−45 дБм/МГц. Мощность излучения U1 в iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max чуть выше этих значений. Роскомнадзор не стал выдавать Apple лицензию на использование частот, объяснив это необходимостью проведения дополнительных исследований.



Источники «Известий» утверждают, что Apple обращалась за получением разрешения на использование необходимых частот в Минкомсвязи и Роскомнадзор, но Минобороны просило Госкомиссию по радиочастотам зарезервировать этот диапазон из-за его важности для обороны страны. В результате Apple пришлось отключить чип U1 для российских пользователей.



В чипе используется технология Ultra Wideband, которая представляет из себя аналог Bluetooth и позволяет передавать данные по воздуху с небольшими затратами энергии, но на гораздо более высокой скорости. С расстояния трёх метров между устройствами скорость передачи достигает 480 Мбит/с, а с 10 метров — 110 Мбит/с.



Чип U1 обеспечивает быструю и простую передачу данных с айфона на айфон при наведении одного устройства на другое. По слухам, в будущем он также будет использоваться в локаторе со встроенным датчиком для отслеживания и поиска вещей.







