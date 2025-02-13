Российских полицейских посадили на самокаты

Александр


Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в Сириусе (посёлок городского типа в Краснодарском крае) запущен пилотный проект, в рамках которого полицейским для передвижения выданы электросамокаты. По результатам тестирования может быть принято о масштабировании этого эксперимента на другие регионы страны.

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«Сотрудники ОМВД России по федеральной территории Сириус первыми в стране приступили к несению службы с использованием электросамокатов. Реализован совместный проект полицейских и одного из сервисов кикшеринга, который предоставил средства индивидуальной мобильности для использования в служебной деятельности», — рассказала Ирина Волк.

Волк пояснила, что электросамокаты увеличивают мобильность сотрудников правоохранительных органов, а следовательно, повышается оперативность их реагирования на ситуации, требующие вмешательства. На самокатах проще и быстрее передвигаться по узким и загруженным улицам, чем на автомобилях. Перед получением этого вида транспорта полицейские прошли обучение и сдали дополнительные тесты на знание правил дорожного движения.

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Комментарии

kardigan
+3898
kardigan
Нормальное такое решение😃👍мобильненько
час назад в 14:54
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