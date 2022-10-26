Inoi Россия

Российский бренд смартфонов Inoi ушёл из России. Или просто сделал вид?

Александр



По данным «Коммерсанта», около месяца назад бренд Inoi покинул Россию и Беларусь. На его сайте исчезла информация о том, что его устройства продаются в этих странах.

Представитель Inoi отказался давать комментарии «Коммерсанту», обосновав это тем, что компания теперь эстонская. Судя по информации с сайта inoi.com, основные офисы Inoi зарегистрированы в Нью-Йорке (США) и Дубае (ОАЭ).



На сайте inoi.com по-прежнему есть раздел для стран СНГ, где представлена русскоязычная информация о нескольких моделях смартфонов, планшетов и сотовых телефонов, а также есть ссылки на покупку этих устройств на Ozon и «Яндекс Маркете». Гаджеты имеются в наличии у Buyon.ru, который является официальным реселлером Inoi. Их также можно приобрести в «Эльдорадо», «Ситилинке» и в других магазинах.



Изначально Inoi был российским брендом и занимал значимое место в сегменте самых дешёвых мобильных устройств. Сейчас его доля в продажах кнопочных телефонов составляет 5,9%, а в смартфонах менее 1%. Inoi первым занялся поставками на российский рынок смартфонов на базе финской операционной системы Sailfish, а затем начал выпускать устройства с «Авророй» — русифицированной версией Sailfish.

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Комментарии

tellurian
+4633
tellurian
На рынке много аналогов. Многие не заметят отсутствие.
2 часа назад в 16:57
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Adamaska
+82
Adamaska
Я, например, впервые слышу об этом бренде :)
час назад в 17:37
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