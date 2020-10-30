Принадлежащий компании Huawei бренд Honor выпустил в продажу новый смартфон — Honor 10X Lite. Его уже можно купить в Саудовской Аравии, а с 6 ноября предзаказ на него стартует в России.
Примечательно, что ходили слухи о том, что Honor 10X Lite может стать эксклюзивом для российского рынка и появится в других странах с некоторой задержкой. Справедливости ради стоит отметить, что сам Honor никогда не заявлял о его эксклюзивности в нашей стране.
Что ещё интересно, пока российское подразделение Honor лишь тизерит Honor 10X Lite и не раскрывает его технические характеристики, нагнетая интригу, саудитский Honor полностью рассекретил этот аппарат.
Теперь мы знаем, что в Honor 10X Lite установлен IPS-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей, процессор Kirin 710, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 22,5-ваттной зарядки Super Charge. Фронтальная камера с разрешением 8 Мп встроена небольшое отверстие в экране, а основная камера тройная — главный модуль 48 Мп, ширик 5 Мп и макро 2 Мп. Также в наличии 3,5-мм аудиовыход и модуль NFC для бесконтактных платежей.
Honor 10X Lite работает с фирменной оболочкой Magic UI 3.1 на базе Android 10 без сервисов Google, они заменены фирменными приложениями Huawei, включая магазин приложений AppGallery.
Смартфон продаётся Саудовской Аравии за 213 долларов, то есть можно ожидать, что в России он будет стоить примерно столько же — около 17 тысяч рублей. Он выпущен в трёх цветах — сиреневый, зелёный и чёрный.
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